Diez años de Gianni Infantino: la FIFA made in USA y un regalo para Donald Trump

“Todos aquí son líderes de un país, excepto Gianni”, comenzó Donald Trump. “Pero él es el líder del fútbol, así que no está tan mal. ¿Verdad Gianni? Creo que tu trabajo es el que más me gusta”. Y Gianni (Infantino, claro) sonrió. Hasta se puso la gorra. Roja, de Make America Great Again (MAGA). Detrás suyo, cantaba Javier Milei, nuestro presidente en guerra con la AFA. Estaban todos en Washington. Miembros de la “Junta de la Paz” para Gaza. “Un proyecto de vanidad inmobiliaria disfrazado de misión diplomática”. Sobre miles de cadáveres palestinos, se construirá una “Riviera del Mediterráneo”. Incluirá un estadio y canchas. Promesa de Infantino, que mañana jueves cumplirá sus primeros diez años como presidente de la FIFA. El 26 de febrero de 2016 venció en segunda vuelta a un jeque de Bahrein. Ese día prometió “traer el fútbol de vuelta a la FIFA y la FIFA de vuelta al fútbol”. Se la entregó a Trump.

Los actores centrales invocan ética y recurren a la justicia. Pelean, en rigor, por negocios. En Argentina, la justicia embiste contra la AFA de “Chiqui” Tapia. Perdida la batalla por las SAD, el gobierno reaccionó furioso después de que en agosto pasado, con Milei entonces en declive, el streaming “Carnaval”, cercano al tesorero Pablo Toviggino, difundió audios de corrupción en Andis. “El tres por ciento para Karina”. El gobierno olió maniobra desestabilizadora y retomó los ataques, vía judicial, claro.

El presidente Donald Trump recibe el primer Premio FIFA de la Paz de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el sorteo para la Copa del Mundo 2026, el 5 de diciembre de 2025, en el Centro Kennedy, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo) Evan Vucci - AP

También la FIFA disfrazó en 2015 de “decisión judicial” la investigación del FBI que desnudó el FIFAGate, el escándalo de corrupción y sobornos que demolió al presidente Sepp Blatter y al sucesor Michel Platini, y catapultó en cambio a Infantino, presidente amigo. Unos meses antes, Infantino había mantenido reuniones secretas con el fiscal jefe suizo Michel Lauber (echado tras la filtración). Y luego voló sorpresivamente a Nueva York, supuestamente, como sugirió el periodista alemán Thomas Kistner, para reunirse con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Tuvo éxito. Por un lado, la justicia suiza (que diez años después terminó sobreyendo a Blatter y a Platini), dejó de investigar un contrato por derechos de TV con Cross Trading (vinculada a Full Play de los argentinos Hugo y Mariano Jinkis) y que había sido firmado por el propio Infantino. El suizo, que entonces era Director de Asuntos Jurídicos de la UEFA, había asegurado que él jamás había negociado con empresas implicadas en el FIFAGate, pero el contrato con Cross Trading (que ganó 300 mil dólares en la reventa) se filtró en los Papeles de Panamá.

ARCHIVO - El presidente de la FIFA Joseph Blatter (derecha) saluda al presidente de la UEFA Michel Platini tras la reelección de Blatter, el viernes 29 de mayo de 2015. (Patrick B. Kraemer/Keystone vía AP)

Luego de Suiza, fue el turno de Nueva York: en diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Trump ordenó a los fiscales de Brooklyn que, “en interés de la justicia”, abandonaran dos últimas condenas pendientes del FIFAGate. Una implicaba a un director ejecutivo de Fox. La otra a Full Play. El cambio de postura se produjo apenas días después de que Infantino concedió a Trump el premio FIFA de la Paz. Además, todo el esquema FIFAGate entró en crisis luego de que la propia Corte Suprema de Estados Unidos avisó en otra causa que la Ley Rico (que fue clave para esa acusación) podía aplicarse a servidores públicos, pero no tal vez a dirigentes extranjeros de una entidad autónoma. Fallo tardío para la vieja FIFA, pero útil para la nueva.

El líder de la FIFA Gianni Infantino entrega al presidente estadounidense Donald Trump el premio por la paz en la ceremonia del sorteo del Mundial, el viernes 5 de diciembre de 2025 Chris Carlson - AP

Apenas asumido, en febrero de 2016, Infantino prometió el Mundial 2026 a Trump, que había iniciado un mes antes su primera presidencia. Devolución a la “afrenta” de 2022, la Copa que ganó Qatar, en votación polémica, que derrotó inesperadamente a Estados Unidos. En ese mismo diálogo, me cuenta hoy un actor clave del triunfo electoral de Infantino, Trump le habría dicho al suizo que Estados Unidos ya no haría problemas por los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Que quería el 2026 y Copas América. Y negocios televisivos para lograr a cambio el apoyo de cadenas de TV que le eran críticas en su país. Que frenaría el FIFAGate y que, si precisaba dinero para sus proyectos, hablara con Arabia Saudita. El Mundial 2026 debutará este año con 48 selecciones. Hace solo cinco días, la UEFA aceptó finalmente que Infantino eleve también a 48 la cantidad de equipos para el próximo Mundial de Clubes. Hay dinero de DAZN. TV de Arabia Saudita.

Tapia volvió a mostrarse con Infantino

“Infantino”, me dice la misma fuente, “hoy es rehén de Trump. El suizo celebrará su décimo año de mandato con un Mundial que (cesada la amenaza de Trump de invadir Groenlandia) no teme ya un eventual boicot europeo. Pero que será víctima de los caprichos de un presidente que “solo quiere provocar incendios”, como escribió Maureen Dowd en The New York Times. “La psique dañada de un hombre”, lo describió su colega David Brooks. En esas manos estará el Mundial. Es un favor de Infantino, el presidente que cumple su primera década conmovido y “exigiendo cuentas” porque Gianluca Prestianni, pibe argentino de veinte años del Benfica, insultó con racismo (“mono”) al crack brasileño de Real Madrid Vinicius Jr. “No hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad”, clamó Infantino. A su lado estaba Trump, que apenas días antes había compartido en sus redes una animación de Barack Obama y de su esposa Michelle, ambos como monos en medio de la jungla. Más fácil sancionar a Prestianni que al Rey de la Selva.