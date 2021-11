La historia del “Mágico” González, el jugador salvadoreño al que Maradona supo elogiar

Jorge Alberto González Barillas, tal su nombre verdadero, llegó a Deportivo Cádiz en 1982 tras depositar a El Salvador en el Mundial de España. Sin embargo, el “Mago” (como se lo conocía en ese momento) pudo haber jugado en el por entonces novel PSG. Su negativa a vivir en París truncó el pase cuando el Club Deportivo FAS y el conjunto capitalino ya habían arreglado su parte.

En una entrevista de 1990 con el programa español “Un día es un día”, que conducía Ángel Casas, González, considerado por IFFHS como el mejor jugador salvadoreño del siglo XX, admitió que le gustaba divertirse, porque eso le permitía “mantener las responsabilidades en condiciones”. Ante la consulta del periodista sobre si era “dormilón”, González no lo negó: “Me encanta. Es lógico que nos guste dormir ocho horas”. No obstante, negó haberse quedado dormido en el entretiempo de un partido de verano ante Atlético de Madrid. “El que a mí me diga que en un masaje no cierra sus ojos para reflexionar, meditar, saber que lo que tiene que hacer en el campo... Es lógico y normal”, añadió.

Su buena campaña en el “Submarino amarillo”, donde marcó 77 goles en 219 partidos, inspiró un pase doble con su nombre. “Sé de uno que en El Salvador quiso Dios que naciera (..) sé de un loco que hasta su locura resulta genial”, reza la canción cuya autoría se le atribuye a José Antonio Vera Luque.

El “Mágico” Maradona

En octubre de 2006, Diego Maradona llegó a El Salvador para jugar un partido de showbol. En esa ocasión, “Pelusa” dijo: “Yo cuento hazañas del ‘Mágico’. Tuve la suerte de jugar con él con Argentinos Juniors y con el Barcelona. Era único. (...) Nosotros en el entrenamiento decíamos: ¿Viste el gol que hizo el ‘Mágico’? ¿Viste el enganche? Queríamos tirar un enganche y casi nos desgarrábamos todos. Si uno quería imitarlo, no podía”. Consultado por la prensa salvadoreña, Maradona no dudó en catalogar a González: “Fue uno de los diez mejores jugadores del mundo que vi en mi vida”.

La leyenda y las increíbles jugadas del Mágico Gonzalez

En 1984, los jugadores españoles del F.C. Barcelona se iban a jugar la Eurocopa disputada y ganada por Francia. Según relató el propio Diego en 2014 en el programa “De Zurda”, en el medio de la competencia, el club catalán tenía que jugar algunos partidos de compromiso en Nueva York. En ese momento, le preguntaron con quién quería suplantar a uno de los jugadores que había migrado. Maradona eligió al “Mágico” González. Allí fue donde ambos pudieron compartir un mismo equipo.

La carrera de González, coinciden periodistas, no fue lo que pudo haber sido. Nacionalidad al margen (El Salvador, un país sin tradición futbolera), su carácter no le permitió, entre otras cosas, desarrollar una buena campaña en el Valladolid, donde reza un viejo dicho, se viven “tres meses de infierno y nueve de invierno”, muy distinto a la portuaria y apacible Cádiz, donde aún hoy es leyenda. La carrera de González se extendió hasta el año 2000, cuando con 42 años, se retiraría de la actividad profesional.