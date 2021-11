Fabián Vargas fulminó a Oscar Ruggeri tras sus críticas a Juan Román Riquelme: “No es un faro de la moral”

Este lunes, el comentarista deportivo Oscar Ruggeri criticó al vicepresidente de Boca Juniors Juan Román Riquelme por haber hecho bajar del micro a los jugadores del equipo xeneize para hablar con ellos en el vestuario tras la derrota ante Gimnasia (LP). Según confesó el “Cabezón”, Riquelme “lo defraudó como persona” . Además, lo acusó de hacer “un papelón” y le pidió que sea “más humilde”. Un rato más tarde, Fabián Vargas, excompañero de Riquelme en Boca (2007-2009), salió en defensa del “Último Diez” y arremetió con fuertes críticas contra Ruggeri.

En una entrevista con Radio Caracol, de Colombia, Vargas estimó que “Ruggeri tiene derecho a opinar, pero no es un faro de la moral” . Al respecto, el exvolante de Independiente, América de Cali y Almería, entre otros equipos, consideró que cuando Ruggeri “estuvo en esos casos, hacía lo mismo o cosas peores” . En esa línea, el exfutbolista de 41 años cuestionó que el exjugador lo critique cuando “no sabe qué les dijo realmente” Riquelme a los jugadores.

Incluso, Vargas se remitió a las palabras del capitán del equipo, Carlos Izquierdoz, y del director técnico Sebastián Battaglia, para defender a su amigo: “Escuché a los jugadores y al técnico. Y (Riquelme) fue a dar una voz de aliento, de apoyo. Y en los diarios, sale que fue a regañarlo y a decirle hasta malas palabras . Pero conociendo a Román, creo que lo que busca es levantar el ánimo del equipo, que sigan por el camino que venían previo al partido con Vélez”.

Fabián Vargas Twitter

Luego, el exvolante, devenido en comentarista de ESPN, reiteró que “todo el mundo tiene derecho a opinar”, pero “que la opinión sea respetable es otra cosa” . “No estoy de acuerdo con lo que dijo Ruggeri, porque siento que está hablando desde un lugar donde ya él no tiene esa autoridad moral para decírselo . Respetable su posición de poder decírselo, pero creo que se está metiendo con algo que no tiene que estar, y más comparándolo con otro directivo de River (NdeR: por Enzo Francescoli), creo que no está bien para River”.

Fabián Vargas fue compañero de Riquelme entre 2007 y 2009. En ese período, Boca ganó la Recopa Sudamericana.

Fabián Vargas arremetió contra Ruggeri por sus críticas a Riquelme: "No es un faro moral"

La respuesta de Riquelme a Ruggeri

El propio Román salió al cruce del “Cabezón” en una entrevista que le concedió a TNT Sports. En ese reportaje, el exfutbolista de la selección argentina, Villarreal y Barcelona confesó que “lo que dice ese muchacho, para mí, no cuenta” .

En esa línea, Román le respondió al exdefensor de Boca, River y Real Madrid que no puede “defraudar a una persona con la que no tiene relación”. Para graficar su sentimiento, Román explicó: “Si sale una amigo mío y me dice en la cara que yo lo defraude, me pondría mal, porque se que me quiere y a yo él lo quiero; si viene un familiar y dice lo mismo, me pone mal porque sé que me quiere y yo lo quiero. Ahora, si lo dice una persona con la que yo no tengo relación, no me causa nada”.