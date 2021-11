El tenso cruce entre Juan Román Riquelme y el periodista Nicolás Distasio: “No puedo discutir con un fanático”

Los fallos en los partidos que disputaron Boca Juniors y River Plate son siempre objeto de discusión. Mientras que los hinchas del conjunto xeneize estiman que su equipo es más perjudicado, los aficionados millonarios sienten que el arbitraje los damnifica a ellos. Esas diferencias se expresaron este martes en el intercambio que mantuvieron el vicepresidente del club de La Ribera Juan Román Riquelme y el periodista Nicolás Distasio.

En una entrevista en TNT Sports, el cronista que cubre la actualidad riverplatense desde hace muchos años, consideró que en el último superclásico, la decisión del árbitro Fernando Rapallini de expulsar al futbolista Marcos Rojo en el inicio del superclásico “estuvo bien”. Riquelme se expresó en desacuerdo con la mirada del cronista, y lo acusó de ponerse en el lugar de hincha: “No puedo discutir con un fanático”, le dijo Román. En tanto, Distasio contestó: “No soy fanático, soy periodista”.

Luego, Riquelme dijo: “Yo vivo las cosas normal y respeto tu opinión, pero todo el mundo que coincide en el futbol un ‘cachito’, sabe que la primera (infracción) no fue ni falta. Pero no pasa nada. El árbitro se puede equivocar y está todo bien”. Tras admitir que Boca fue perjudicado por “un error arbitral importante” en la última Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, Distasio recordó que River también “sufrió unos cuantos errores” en la definición de la Superliga 2019-2020 que terminó ganando Boca.

Sin embargo, el dirigente de 41 años diferenció ambas situaciones por un hecho fundamental: “Nosotros usamos VAR en la Copa Libertadores; en el fútbol argentino, no. El árbitro, a veces, se puede equivocar, y a veces no. Porque si no, parece que vos estás haciendo una discusión de club a club. Yo respeto mucho a tu club”, le dijo Román a Distasio. Por su lado, el cronista estimó que River “se vio despojado” del título local por los fallos arbitrales.

Acto seguido, Distasio le preguntó a Riquelme cómo evaluaba el año de Boca, y le recordó que el equipo “quedó afuera muy pronto de la copa, cuando es un equipo que habitualmente llega a instancias finales; tuvieron que despedir a un técnico, que esto a veces marca un termómetro de si las cosas están bien o mal, y dejaron una imagen floja en el último partido frente al clásico rival en el Monumental”.

El tenso cruce entre Riquelme y un periodista: “No puedo discutir con un fanático”

Riquelme contestó: “Es difícil poner un puntaje cuando vos me haces un repaso de los dos años que llevamos. Cuando me decís que eliminamos dos veces a tu equipo, también hay que contar que los primeros siete partidos le ganamos un torneo en el ultimo minuto. Después, los eliminamos cuando nos tocó perder con Racing, que jugamos un partido flojo. Ahora, en Copa Argentina, tuvimos suerte de eliminarlo de nuevo; mañana, vamos a jugar la semifinal. En Copa Libertadores, vos me decís que lo eliminaron pronto a Boca: ganamos los dos partidos. Ese equipo (NdeR: por Mineiro), los cag... a goles a todos los equipos. Nosotros, les ganamos los dos”.

Y concluyó: “Quiere decir que el año es bueno. Nos tocó arrancar de atrás, quedamos lejos. Hoy, tenemos la suerte de estar peleando por clasificar a la copa en la tabla general, así que esperamos poder lograrlo. Si lo logramos, vamos a decir que el año fue más que bueno, mucho más que bueno. Y los dos años, vienen siendo fabulosos”.