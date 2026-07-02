El gesto de Jude Bellingham con Venezuela cuando se retiraba del estadio tras el triunfo de Inglaterra

El presente de Jude Bellingham, figura indiscutida de Real Madrid y la selección de Inglaterra, trasciende las canchas de fútbol. En medio de la euforia por la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, el mediocampista británico protagonizó un gesto que rápidamente se volvió viral y fue ampliamente elogiado por su calidad humana. Tras la victoria por 2-1 frente a la República Democrática del Congo en Atlanta, Bellingham transitaba la zona mixta del estadio cuando escuchó una mención sobre Venezuela, país que atraviesa una crisis humanitaria y social tras los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio.

El periodista venezolano Manu Gutiérrez, quien cubría el certamen internacional, logró captar la atención de la estrella mundial cuando intentaba entrevistarlo. A pesar de que estaba rumbo a retirarse sin dar testimonios, Bellingham se detuvo en seco, cambió su trayectoria y se acercó al cronista para expresar su solidaridad. “Mucho ánimo para todos en Venezuela y mucho cariño también”, afirmó el jugador con tono reflexivo, un gesto que fue documentado para las redes sociales de @ManuSportsVE. La respuesta de Bellingham, sencilla y directa, sirvió para visibilizar el drama que vive la nación sudamericana, donde, según reportes, el saldo de la catástrofe supera ya los 1.900 fallecidos y decenas de miles de damnificados.

Los terremotos en Venezuela ya dejaron más de 1.900 muertos Miguel Medina - Pool AFP

El impacto del gesto fue inmediato, donde incluso Fabrizio Romano, el reconocido periodista deportivo italiano, destacó el momento a través de sus redes sociales calificándolo como un “bello instante”, al tiempo que el propio Manu Gutiérrez agradeció públicamente la sensibilidad del deportista.

La escena se convirtió en uno de los puntos altos de la jornada en Atlanta, lo que contrastó con el frenético ritmo de la zona mixta, un lugar donde, como bien señaló el cronista en su reporte para @ManuSportsVE, no suele ser fácil obtener declaraciones de este calibre. Este accionar de Bellingham reforzó su imagen fuera de los campos de juego, consolidándose como un referente que, a sus 23 años, mantiene presente la realidad sociopolítica global más allá de su rendimiento deportivo.

El trabajado triunfo de Inglaterra ante RD Congo

En lo estrictamente competitivo, el encuentro frente al seleccionado congoleño fue una verdadera prueba de carácter para el conjunto dirigido por Thomas Tuchel. Inglaterra sufrió más de lo esperado y debió remontar un marcador adverso tras el gol inicial de Brian Cipenga. Durante gran parte del cotejo, el equipo europeo se encontró con la resistencia del arquero Lionel Mpasi, quien frustró múltiples intentos del propio Bellingham y de otros referentes del ataque británico. La paridad se rompió recién en el tramo final con un doblete de Harry Kane, quien se vistió de salvador para sentenciar el 2-1 definitivo.

Kane tuvo que volver a vestirse de héroe para que Inglaterra elimine a RD Congo RICHARD PELHAM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Se siente increíble, fue una locura de partido”, declaró Kane tras la victoria, con lo que reconoció la dificultad que impuso el elenco africano. Con este resultado, los ingleses ya tienen la mente puesta en su próximo desafío: el cruce ante México, que se disputará este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México. Tuchel ya advirtió sobre las dificultades logísticas y físicas que representa la altitud de la capital mexicana, un factor determinante para el cual, según el técnico alemán, no hay tiempo suficiente de adaptación. Mientras el foco mediático se traslada a la preparación para los octavos de final, el gesto de Bellingham hacia la comunidad venezolana permanece como un recordatorio de que, incluso en el escenario más importante del deporte mundial, hay espacio para la empatía y la solidaridad internacional frente a las tragedias humanas.