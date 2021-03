El homenaje de Gianinna a Diego Maradona y Claudia Villafañe que desembocó en un divertido cruce con Dalma

Gianinna Maradona homenajeó en Instagram a sus padres, Diego y Claudia Villafañe, y, ante la pregunta “de dónde venimos”, respondió: “Vengo de estos dos gigantes”.

Gianinna, la menor del matrimonio Maradona-Villafañe aseguró sentirse “cada día más orgullosa” de los padres que “eligió”.

Claudia Villafañe y Diego Maradona Archivo

“Gracias por enseñarme lo que sí, lo que no, gracias por marcarme a fuego”, agregó Gianinna Maradona, al tiempo que describió a su madre como su “gran confidente y la bruja más buena del universo”.

La foto que utilizó Gianinna, donde aparecen Diego y Claudia (embarazada) solamente, fue tomada el 31 de agosto de 1986, poco más de un mes después del título conseguido por la Selección en el Mundial de México 86.

Como respuesta al emotivo posteo, su hermana Dalma, bromeó y le “agradeció” por haberla “limpiado”, ya que no la nombra en la publicación. Gianinna le contestó con un emoji sonriente.

ESPECTACULOS Entrevista a Dalma Maradona 04-03-2021 ALFIERI MAURO ALFIERI MAURO

Las hermanas, enfrentadas con parte de la familia Maradona, con las hermanas del ex astro específicamente, y con los ex apoderados del 10, Matías Morla y Víctor Stinfale, encaran una verdadera batalla legal y mediática con ellos y otros involucrados en la muerte de Maradona por las causas que la ocasionaron y la herencia que dejó.

Por su parte, Claudia Villafañe, tras haber ganado la anterior edición de MasterChef Celebrity, lanzó su línea de pastas.

El texto completo de Gianinna Maradona sobre Diego y Claudia Villafañe

¿De dónde venimos? Yo, de estos dos gigantes, que hicieron de mi lo que pudieron y yo a su vez lo que pude conmigo misma. ¿Bien o mal?, la verdad es q no tengo idea quien juzga a quien. Lo normal o lo que no es TANTO. Según quien y cuando. Parámetros con los que yo no juego, no cuento. Ni idea. Vi de todo en mis 31 y cada día me siento más orgullosa de los padres que elegí. ¡Y de lo que vamos a ser para siempre! ♥️ Gracias por enseñarme lo que sí, lo que no, gracias por marcarme a fuego. Mi gran confidente y la bruja más buena del universo, mi motor y mi base. ¡Gracias por ser los mejores del mundo entero para mí! ¡Nos extraño desde siempre y para siempre!

LA NACION