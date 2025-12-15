Gastón Edul sufrió un accidente doméstico y reveló qué le pasó para que nadie lo repita: “Nunca separen la carne así”

En la previa de los premios Martín Fierro del Streaming 2025, el periodista Gastón Edul sufrió un accidente doméstico y debió acudir a un hospital para curarse una herida en su mano.

La noticia se conoció horas antes de la premiación cuando el propio Edul, en compañía de Tefi Russo, contó en detalle cómo se hizo esta herida profunda en su mano que lo obligó a buscar ayuda médica.

"Estamos bien", el comentario de Gastón Edul tras sufrir un accidente doméstico

“Nunca separen dos bifes de chorizo congelados con un cuchillo”, explicó, sin filtro, el periodista ante la atónita mirada de Joaquín “Pollo” Álvarez. Y, agregó: “Ahora me voy a hacer ver y voy a venir impecable a hacer la previa, porque esto es batallar también”.

Edul escondió la mano herida en la premiación de los Martín Fierro de Streaming

Entre risas, Edul se trasladó al sanatorio más cercano y pasó el parte médico en sus redes sociales. “Estamos bien”, destacó, con un emoji sonriente, en una postal donde aparece el médico que le suturó la herida. Una vez superado este percance, se dirigió hacia el evento y evitó mostrar el vendaje ante el público.

Sofia Martinez conto que le sucedio a Gaston Edul

Horas más tarde, Sofía Martínez se subió al escenario para presentar a los nominados para el premio Voz Periodística e hizo mención de lo sucedido: “Antes de dar el ganador le mando un beso grande a Gastón Edul. Íbamos a presentar la terna juntos pero está en el sanatorio con la mano cortada y se tuvo que ir”.