Ibai Llanos contó qué cambió de su rutina para lograr bajar más de 75 kilos

En el último tiempo, el impactante cambio físico de Ibai Llanos despertó una fuerte curiosidad entre sus seguidores y el público en general. En ese contexto, el creador de contenido explicó cómo, hace dos años, decidió modificar su rutina diaria e incorporar hábitos clave que marcaron un antes y un después en su salud. Con este proceso, logró perder más de 75 kilos y mejorar de manera significativa su bienestar. En ese marco, reveló cuáles fueron las prácticas que hicieron posible su transformación.

En una entrevista reciente en el pódcast The Wild Project, conducido por Jordi Wild, Llanos contó que la decisión de iniciar su transformación estuvo impulsada tanto por cuestiones médicas como personales. En ese sentido, explicó que su principal objetivo era mejorar su calidad de vida y disminuir los riesgos vinculados a su peso, una preocupación que lo llevó a replantearse hábitos y rutinas cotidianas.

El streamer habló sobre su proceso de transformación física y de salud

Según relató el streamer, las caminatas diarias se convirtieron en el primer paso concreto y sostenido para comenzar a cambiar su salud. Por lo que él mismo dio a conocer, este hábito fue clave en su proceso de adelgazamiento y remarcó que los primeros resultados comenzaron a notarse tras varias semanas de constancia.

La caminata diaria, el pilar del cambio físico y de salud de Ibai Llanos

Un cambio gradual basado en movimiento, constancia y bienestar (Foto: Instagram @ibaillanos)

Ibai Llanos contó que durante su proceso se propuso caminar a diario entre 8000 y 12.000 pasos, un objetivo que logró sostener a lo largo de varios meses y que terminó siendo decisivo en su transformación física. En diálogo con Men’s Health, explicó que este hábito simple y constante le dio mejores resultados que otras alternativas que había probado en el pasado, como planes de entrenamiento intensos o regímenes alimentarios demasiado restrictivos, que le resultaban difíciles de mantener.

Por otro lado, señaló que el uso de aplicaciones para medir los pasos fue un aliado clave para seguir su evolución y no perder el foco. También destacó que caminar se integró con facilidad a su rutina diaria, permitiéndole avanzar sin exigirle de más a su cuerpo ni correr riesgos de lesiones.

Una rutina diaria que marcó un antes y un después (Foto: Instagram @ibaillanos)

Alimentación y movimiento: los hábitos que impulsaron el cambio

El proceso de transformación también incluyó modificaciones en su alimentación. Según explicó, primero decidió incorporar el hábito de moverse más y, con el tiempo, sumó mejoras en su dieta. En ese sentido, remarcó que avanzar de manera progresiva le resultó mucho más efectivo que intentar cambios bruscos desde el comienzo.

En relación con esto, indicó que optó por caminar porque no exigía equipamiento específico ni horarios estrictos, lo que facilitó su incorporación a la rutina diaria. Además, sostuvo que se trata de una alternativa accesible para cualquier persona. De todos modos, aclaró que cada proceso es distinto y recomendó consultar con profesionales de la salud antes de iniciar un camino similar.

Constancia y movimiento, los pilares de su transformación (Foto: Instagram @ibaillanos)

La pérdida de 75 kilos le trajo a Ibai Llanos mejoras evidentes en distintos aspectos de su salud. Según contó, ganó mayor movilidad, comenzó a dormir mejor y notó un aumento sostenido en su energía diaria, cambios que impactaron de manera directa en su rutina. Asimismo, destacó que la constancia fue el pilar fundamental para sostener el proceso en el tiempo.

La transformación física también tuvo efecto en su vida personal, especialmente en la autoestima y en la forma de vincularse con los demás. Llanos reconoció que el acompañamiento médico y el apoyo de su entorno familiar fueron claves para no desviarse del objetivo. Además, remarcó la importancia de poner el foco en la salud y el bienestar general, por encima de cualquier estándar estético.

A lo largo del proceso, el respaldo de su comunidad de seguidores funcionó como un impulso extra. Esto teniendo en cuenta que Ibai decidió compartir su experiencia de manera abierta con la intención de visibilizar las dificultades que conllevan los cambios de hábitos y motivar a otras personas. Como cierre, subrayó que fijar metas claras, celebrar los pequeños avances y sostener hábitos simples —como caminar— puede generar transformaciones profundas y duraderas en la calidad de vida.