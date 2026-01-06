De quién es y cuánto cuesta el Pink Shadow, el imponente “superyacht” amarrado en Punta del Este

Es imponente. Amarró en al puerto de Punta del Este el 11 de diciembre de 2025. Y permanecerá allí hasta mediados de enero. Mide 58 metros de largo. Fue botado al mar en 2023 y costó 58 millones de dólares.

El Pink Shadow en el puerto de Punta del Este (imagen de https://www.facebook.com/ANArtigasNoticias)

No es el primer verano del Pink Shadow en el puerto Nuestra Señora de La Candelaria (tal como lo bautizó el explorador Juan Díaz de Solís en 1516). Ya había estado en Uruguay en el verano de 2025. Su dueño, el magnate alemán Hans Georg Näder, es fanático de Punta del Este. Durante una década, antes de comprar este “superyacht”, solía navegar hasta La Mansa a bordo del Pink Gin VI, un deslumbrante velero de 176 pies (54 metros) cotizado en 20 millones de dólares.

El Pink Gin VI, el barco anterior del magnate alemán Hans Georg Nader, que alguna vez amarró en Puerto Madero

Vista de la cubierta del Pink Gin VI

Interior del Pink Gin VI

El dormitorio principal del Pïnk Gin, con "balcón" al mar

El barco más imponente en Punta del Este

El Pink Shadow es verde. Por pedido de Hans Georg Nader, tanto el diseño como la decoración del barco fueron inspirados en la película Fitzcarraldo, de 1982, dirigida y escrita por Werner Herzog. El film, en el que actúan Klaus Kinski, Claudia Cardinale y Milton Nascimento, entre otros, fue filmado en el Amazonas. Su protagonista se propone una hazaña imposible: transportar un enorme barco por el río y pasarlo sobre una montaña con la ayuda de los indígenas locales.

Klaus Kinski en el afiche de Fitzcarraldo, la película alemana en la que se basó el diseño y la decoración del Pink Shadow

La historia, evidentemente, conmovió a Nader. El interior del barco recrea parte de la selva amazónica, con tapizados florales y revestimientos de madera. Es, en definitiva, una aventura tropical. Arrasó en la entrega de premios Boat International Design & Innovation Awards 2024.

A todo motor: el Pink Shadow en alta mar

El Pink Shadow transporta dos lanchas semirrígidas, motos de agua y un velero, además de mil "juguetes náuticos" (foto: designunlimited.net)

Una de las cubiertas exteriores del Pink Shadow, con una gran barra de tragos central (foto: designunlimited.net)

"El tema elegido por el propietario fue la película ‘Fitzcarraldo’, en la que un antiguo barco de vapor se embarca en un viaje por el río Amazonas, reflejo de su amor por Sudamérica. Esta visión tan distintiva nos presentó un desafío nuevo y emocionante", dicen los responsables de Design Unlimited, responsable de la decoración del Pink Shadow (foto: designunlimited.net)

Vista desde el interior del Pink Shadow hacia la popa, coronada por uno de los dos jacuzzi (foto: designunlimited.net)

Imágenes del Pink Shadow, el imponente "superyatch" que deslumbra en el puerto de Punta del Este (foto: designunlimited.net)

La master suite del Pink Shadow "es como un departamento privado, que se completa con un siesta room y un lounge", dicen los responsables de Unlimited Design (foto: designunlimited.net)

Otra de las seis suites del Pink Shadow, todas decoradas con motivos tropicales (foto: designunlimited.net)

Imágenes del Pink Shadow, el imponente "superyatch" que deslumbra en el puerto de Punta del Este (foto: designunlimited.net)

Imágenes del Pink Shadow, el imponente "superyatch" que deslumbra en el puerto de Punta del Este (foto: designunlimited.net)

Imágenes del Pink Shadow, el imponente "superyatch" que deslumbra en el puerto de Punta del Este (foto: designunlimited.net)

Una de las barras de tragos interiores del Pink Shadow (foto: designunlimited.net)

El comedor, con la mesa puesta y los 12 lugares (foto: designunlimited.net)

Tiene 58 metros de eslora (largo) y 11 de manga (anchura máxima). Es un barco rompehielos. Fue construido por Damen Yachting, centenario armador holandés en sus talleres de Turquía, y decorado por Design Unlimited.

Es la misma empresa que construyó La Datcha, el modernísimo rompehielos de lujo valuado en 100 millones de dólares que quedó varado en Ushuaia en 2021 porque perdió el ancla en la profundidad del Canal de Beagle.

La Datcha, el rompehielos que quedó varado en Ushuaia en 2021, es del mismo armador que Pink Shadow Gentileza: damenyachting

Pink Shadow tiene capacidad para 12 pasajeros (distribuidos en 6 suites de lujo) y requiere de una tripulación de 20 personas para atenderlos.

Cuenta con helipuerto y una completa dotación de vehículos: una lancha, un velero, motos de agua e incluso un transporte para andar por tierra.

En la primera cubierta tiene un salón de juegos, con una imponente barra de tragos en el centro y un jacuzzi casi sobre la popa. Entre tanto lujo, su dueño instaló también un metegol.

Del lado de babor, a la izquierda de la embarcación, el casco se abre y despliega una plataforma que se asemeja a una playa. Con todo tipo de juguetes náuticos: 2 jet-skis, tablas para wakeboard y esquí acuático, toboganes inflables, 4 seabobs (propulsor submarino eléctrico de lujo que te arrastra por el agua, permitiéndote nadar más rápido), Flyboard (que permite volar sobre el agua gracias a la propulsión de chorros de agua a presión) y kayaks.

Los vecinos del puerto recuerdan una pantalla inflable gigante que la tripulación desplegó el año pasado en la cubierta superior cuando ofrecieron una fiesta inolvidable.

En el interior del Pink Shadow hay un objeto que llama la atención de los que pudieron abordar al barco alguna vez: se trata de un piano de cola blanco autografiado por Madonna.

¿Cuánto paga por día para estar en el Puerto de Punta del Este? Carlos Ferreira, jefe de puerto, entrevistado por Canal 12, contó: “Las tarifas nuestras están subvencionadas desde la pandemia. En los próximos meses van a sufrir un aumento. Hasta el 15 de diciembre pagó 120 dólares diarios, a partir del 16 de diciembre paga 500 dólares diarios. Eso solo de amarra, se le agrega todo lo que son servicios”.

La embarcación es privada, no está permitido el acceso de los turistas. Pero se puede apreciar toda su majestuosidad desde la pasarela del muelle. También está la opción de alquilar el Pink Shadow: se ofrece online por 585 mil euros (más impuestos) la semana en temporada alta.

El puente de mando del Pink Shadow también fue decorado con motivos tropicales (foto: designunlimited.net)

¿Quién es Hans Georg Näder?

Su propietario es el empresario alemán Hans Georg Näder, de 64 años. Es Es accionista mayoritario y presidente del consejo de administración de Ottobock, una compañía alemana que es líder mundial en tecnología ortopédica.

El último ranking de Forbes lo ubica en el puesto 734 entre los más ricos del mundo y estima su fortuna en 5300 millones de dólares, Y describe: “Desde que tomó las riendas de manos de su padre a los 28 años, Hans Georg ha expandido la plantilla más de siete veces, superando los 10,000 empleados en todo el mundo. Ottobock opera sucursales de ventas y servicios en 60 países y genera unos ingresos anuales de más de 1,600 millones de dólares”.

El magnate alemán Hans Georg Näder (foto: https://naeder.by)

Ottobock fue fundada en 1919 por el abuelo de Hans Georg, Otto Bock, quien comenzó fabricando prótesis para los veteranos de la Primera Guerra Mundial. La empresa fue responsable de numerosas innovaciones en el campo de la protésica, incluyendo el adaptador de pirámide (un sistema de unión altamente ajustable para piezas protésicas) y la C-Leg, una rodilla computarizada que varía de forma adaptativa su resistencia pasiva para ajustarse a los patrones de movimiento únicos de cada paciente al caminar.

Con más de 8,000 empleados y ventas anuales que superan los 1,200 millones de dólares, Ottobock es un líder mundial en la industria de la protésica. La compañía es también un orgulloso patrocinador de los Juegos Paralímpicos, apoyando a los atletas que dependen de tecnología protésica avanzada para competir al más alto nivel.