El impactante look de Antonela Roccuzzo que se llevó todas las miradas en la entrega de The Best

escuchar

Antonela Roccuzzo se robó todas las miradas en la entrega de los Premios The Best en París, Francia. La empresaria sorprendió con un look que se acopló con el de Lionel Messi. En la “green carpet”, la pareja recibió una serie de aplausos y gritos por parte de los presentes y los periodistas: todos querían retratarlos o tener su palabra.

Antonela Roccuzzo deslumbró con su look en los Premios The Best

Roccuzzo eligió para la gala de este lunes un vestido total black, con cabello recogido y colgantes plateados. El accesorio que más destacó fue el de un bolso de mano con forma de rosa. La empresaria se mimetizó con Messi, quien utilizó un traje oscuro con detalles en brillante y una camisa del mismo color.

La empresaria suele generar asombro en este tipo de galas. En la edición de la entrega de los galardones del año 2019, que se celebró en Milán, Italia, seleccionó un vestido de la diseñadora Stella McCartney con incrustaciones de pedrería y escote ‘halter’. Cabe destacar que en esta oportunidad, la pareja arribó sin sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en la ceremonia de The Best Aurelien Meunier - Getty Images Europe

Quienes no tardaron en reaccionar al impresionante atuendo de Roccuzzo fueron los usuarios y fans de la empresaria. A través de las redes sociales comentaron: “Messi y Antonella son la pareja definitiva. El pináculo de la evolución humana”; “Qué hermosa, la adoro”; “Anto, nuestra primera dama”; “¿Vieron la cartera? Hermosa”; “Fua, Antonela”; “Una hermosura total, belleza absoluta. Y Antonella muy linda también” y “Hermosos ambos dos. Anto la rompe”.

Anto Roccuzzo y Lionel Messi en la "alfombra verde" de los premios The Best. (AP Photo/Michel Euler) Michel Euler - AP

Actualmente parte del plantel nacional se encuentra en la capital francesa en el marco de la entrega de los premios que reconocen su desempeño y que tuvo como nominados a tres integrantes de la albiceleste.

La AFA sorprendió con un anuncio antes de la ceremonia

Horas antes de la premiación, Claudio “Chiqui” Tapia confirmó que Lionel Scaloni seguirá el frente de la selección nacional. Pero no solo eso: también mostró su orgullo por estar presente en la alfombra verde. “Como presidente de la AFA es un honor poder estar en París, representando a la selección argentina, y acompañando a Leo Messi, Lionel Scaloni, Emiliano “Dibu” Martínez, y a nuestra querida hinchada en los Premios FIFA The Best. El mundo reconoce a los campeones. Vamos Argentina”.

Este galardón se creó en 2016 y en un principio se realizó en Zúrich, Suiza, pero desde antes de la pandemia se cambió la cede del mismo y actualmente se eligió a París. Este tipo de premio pretende reconocer a los mejores jugadores de fútbol del mundo durante una temporada. Se elige mediante las votaciones de los capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales de cada una de las federaciones afiliadas a la FIFA en los cinco continentes, a los que se suman los de periodistas especializados y aficionados.

LA NACION