El imponente homenaje a Leo Messi a la vera de la Torre Eiffel tras ganar su séptimo Balón de Oro

París esta de fiesta. No solo porque el PSG tiene a Lionel Messi entre sus filas, sino porque este lunes, su delantero estrella fue galardonado con el Balón de Oro, el tradicional premio a mejor jugador del mundo que otorga la Revista France Football.

El propio jugador argentino “prendió” las luces de la Torre Eiffel al finalizar la ceremonia, mientras una pared reflejaba la imagen del futbolista de 34 años, así como la de la española Alexia Putellas, quien se llevó el premio en la categoría del fútbol femenino.

Sin embargo, este no fue el único homenaje relacionado con el emblemático monumento que se le hizo a Messi. La marca que lo viste a Leo decidió celebrar la figura de su estrella de una manera muy especial. Este martes a la tarde, ubicó siete esculturas de cabras (en ingles, GOAT) de color dorado y con pelotas a su alrededor. La sigla GOAT es aquella que identifica a El mejor de la historia (en inglés, Greatest Of All Times).

El impactante homenaje a Leo Messi a la vera de la Torre Eiffel Instagram

Con el premio de ayer, Messi se convirtió en el futbolista que más balones de oro ganó a lo largo de la historia, con la salvedad de que recién desde 1995 se abrió la entrega a jugadores que no hubieran nacido en el continente europeo (ese año, se lo llevó el italiano Roberto Baggio). El jugador argentino superó en la premiación a Robert Lewandowski, quien fue el segundo más votado por los periodistas.

En su emotivo discurso, el capitán de la Selección Argentina se acordó de sus compañeros en el combinado nacional. “Quiero agradecer a todos mis compañeros de Barcelona y París, y especialmente a compañeros y cuerpo técnico de la Selección. Varias veces me tocó ganar este premio y me daba la sensación de que me faltaba algo, tenía esa espinita clavada, y este año me tocó cumplir el sueño que me faltaba. Llegó y gran parte de este premio es por lo que hicimos en la Copa América. Quiero compartilo con mis compañeros de Selección, agradecerles a ellos”, dijo.

Messi, pleno a sus 34 años FRANCK FIFE - AFP

Asimismo, se mostró expectante por su presente en el PSG (el último fin de semana, dio tres asistencias y jugó uno de sus mejores partidos con el equipo de Mauricio Pochettino): “Tengo muchas ganas de enfrentar esta etapa de mi vida feliz, adaptado y con ganas de cumplir nuevos objetivos”, concluyó.