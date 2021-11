Leo Messi sorprendió en el Balón de Oro con un llamativo look que compartió con sus hijos

Lionel Messi, futbolista rosarino, sabía bien que cando llegara a la ceremonia del Balón de Oro 2021 todos lo iban a mirar. Y tenía razón. Tras una temporada brillante con la Selección Argentina con la que ganó la Copa América, y que incluyó imponentes presentaciones en las Eliminatorias Sudamericanas, “La Pulga” se convirtió además en nuevo jugador del PSG, donde fue recibido como una verdadera celebridad. Aparte del título con la “Albiceleste”, el jugador obtuvo la Copa del Rey con el F.C. Barcelona.

Convertido desde hace unos años en un evento de la moda, la ceremonia de entrega del premio que entrega la Revista France Football es observada no solo por aficionados del deporte, sino también del mundo del espectáculo. Consciente de su peso específico, Messi no se queda atrás en sus presentaciones en estos premios con su outif y esta ocasión no fue la excepción.

La imponente llegada de Messi a la ceremonia del Balón de Oro

Con la particularidad de que los premios se entregan en París, su nueva ciudad de residencia, Leo llegó al Teatro Chatelet en una camioneta y casi sobre la hora. Aunque estamos acostumbrados a verlo con su familia, tanto Messi como sus chicos Thiago, Mateo y Ciro eligieron el mismo traje brilloso y llamativo, acompañado de un moño. Sí, como un verdadero clan.

Lionel Messi, con sus hijos y su esposa en la ceremonia del Balón de Oro Twitter

En tanto, Antonela Roccuzzo lució un vestido sobrio, color pastel. Por supuesto, este detalle no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los usuarios se hicieron eco de la imponente llegada del 30 del PSG a la ceremonia.

El delantero argentino del Paris Saint-Germain Lionel Messi (arriba a la derecha), su esposa Antonela Roccuzzo (arriba a la izquierda) y sus hijos (abajo, de izquierda a derecha) Ciro, Mateo y Thiago posan a su llegada para asistir a la ceremonia de entrega del Balón de Oro de Francia 2021. en el Theatre du Chatelet de París el 29 de noviembre de 2021. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Las redes se hicieron eco del look de los Messi

"Messi y sus hijos con el mismo traje" Captura Twitter

La imponente llegada de Messi a la ceremonia del Balón de Oro Captura Twitter

Las reacciones en redes al vestuario de Messi y sus hijos Captura Twitter

Además, no son pocos quienes especularon con que la elección del vestuario sería un buen augurio de cara a la ceremonia. Una vez adentro del teatro, Messi se sentó en el centro de la primera fila, con Kylian Mbappé y Robert Lewandowsky a sus costados.