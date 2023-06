El incómodo momento entre Kun Agüero y Lautaro Martínez a horas de la final Champions League

escuchar

Este sábado, desde las 16, Manchester City e Inter se enfrentan en una nueva edición de la final de la UEFA Champions League. Enviados por la señal deportiva ESPN, los exfutbolistas Carlos Tevez y Sergio Kun Agüero están en Estambul para contar los acontecimientos in situ. Allí, ambos tuvieron la oportunidad de entrevistar a Lautaro Martínez, capitán del Neroazzurro. Espontáneo como siempre, el devenido streamer no pudo ocultar su deseo en cuanto al resultado del partido y descolocó a su excompañero de la selección argentina.

En primera medida, El Toro dijo estar “contento” y “disfrutando” las horas previas a la 21° final de la Champions League. “Ojalá que podamos hacer un gran partido y llevar el premio mayor, que es lo que venimos a buscar”, dijo, tras lo cual, admitió que su equipo no es el favorito a llevarse la copa. A la vez, recordó que el conjunto milanés llegó a la final “por merito propio”. “Porque hicimos bien la cosas en un grupo muy complicado; después tuvimos cruces importantes donde hicimos grandes partidos y hoy estamos en la final y vamos a jugar el partido de igual a igual contra un gran rival”, dijo como un repaso del camino hecho.

Un poco incómodo, y con su habitual estilo desfachatado, Agüero no tuvo más remedio que decirle la verdad, sin que nadie se lo pidiera. “Bueno, yo soy del City, pá; está todo bien, quiero que te vaya bien, todo, pero bueno, en una final... o sea si ganamos 2 a 1 y hacés un gol, ya sé, vas a estar caliente, pero esto es así, yo voy por el City”, le dijo, sin medias tintas, el Kun a su compatriota, quien sólo atinó a sonreír. Para salir del embarazoso momento, el ex Independiente le preguntó a Tevez quién quiere que gane, a lo que escuchó como respuesta: “Cerramos ahí, ¿no?”. Acto seguido, Carlitos abrazó a Lautaro.

Para terminar el encuentro, Kun le dijo a Lautaro: “Es un bajón eso porque es como ‘rompela, y después vemos qué pasa’”. Comprensivo de la situación, y lejos de enojarse, Martínez contestó, diplomático: “Después vemos, hablamos después del partido. Ojalá gane el mejor”. Conciliador, el Kun contestó con loas al delantero: “Es una final así que ya tuviste una situación así (por el Mundial), pero bueno, loco, te deseo lo mejor”. Más neutral, Tevez dijo, en broma, sobre el comentario de Agüero: “Puñal por atrás”. “¡No, cómo puñal! Pero qué querés que haga, bo...?”, le recriminó el ahora influencer.

El desopilante encuentro entre Agüero y Guardiola

Luego, el entrenador del City, Pep Guardiola, se acercó a la posición de su exdirigido, Agüero, para saludarlo. Al verlo llegar, el Kun dijo: “Ahí viene ‘El pela’”, lo cual generó las risas de sus compañeros de ESPN. Tras saludarlo, el DT le hizo una chanza a su exjugador: “Te llevás todos a Miami, eh. Leo (Messi) está ahí”. Pícaro, el exdelantero respondió: “Estoy recolectando un poquito a todos”.

En el improvisado diálogo, el catalán le preguntó al Kun: “¿Pasás al hotel o no? Ven a cenar”. Agüero eligió no responder. Para retomar el tono jocoso, antes de despedirse, Guardiola lo bromeó al jugador por su bronceado. Sin filtro, Agüero retrucó: “Pero viste, estoy en Miami, pá”. Y despidió a su ex DT, que mañana, se enfrenta a su cuarta final de Champions League.

