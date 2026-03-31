El Kun Agüero sufrió una grave lesión y deberá ser operado

Sergio Agüero sufrió la rotura del tendón de Aquiles y será operado en los próximos días. Dicha lesión se dio en el marco del partido entre Independiente -equipo que representa el Kun- y River por el torneo Senior. A los 37 años, volviendo de a poco a las canchas tras el problema cardíaco que lo obligó a retirarse, el exjugador de la selección argentina contó en su cuenta de Instagram cómo son los pasos a seguir para su recuperación.

Sergio Agüero confirmó su lesión en el talón de Aquiles

“Bueno gente me hice una resonancia. Estaba jugando ahí en Independiente para el Senior contra River. Ya todos saben que salí lesionado, me alzaron a upa. Así que primero agradecer a todos los chicos de Independiente, también los de River que estaban preocupados. Me rompí el tendón. Mañana (por el martes) empezaré con los estudios y seguramente hay que operar, no queda otra. Les mando un abrazo y gracias por preguntar", manifestó Agüero en un video que colgó en sus historias de Instagram.

La lesión del Kun se produjo tras querer amagar a un jugador de River. En el intento de querer superar a su marcador, el hoy streamer cayó solo al piso, sin oponer resistencia, y derivó en una rápida intervención de compañeros y rivales que pidieron por la rápida asistencia del médico. Sin haber camilleros en la zona, lo trasladaron en andas hasta el banco de suplentes, donde pudo sentarse y ahí determinar los pasos a seguir.

El Kun Agüero tirado en el piso tras sufrir la lesión en el tendón de Aquiles

El video de su lesión y el de sus colegas alzándolo ante la imposibilidad de poder desplazarse por sus propios medios generó una fuerte preocupación entre los hinchas y seguidores. Sin mostrar gestos de dolor, Agüero salió del campo de juego y fue trasladado al Sanatorio Otamendi donde recibió el diagnóstico que lo alejará por varios meses de las canchas.

El comunicado oficial de Independiente Senior

“Sergio Agüero se realizó estudios tras abandonar el campo de juego y los mismos arrojaron que sufrió la rotura del tendón de Aquiles. Fuerza, Kun. ¡Te esperamos pronto! De parte de todo el equipo Senior", expresó la cuenta oficial del fútbol Senior de Independiente.

Dentro de un panorama poco alentador para el Kun y sus compañeros, Independiente logró superar el mal trago y venció por 2-0 a River con goles de Tomás De Vincenti y Fabián Bordagaray.

El gol del Kun Agüero contra Deportivo Riestra

Dicho torneo reúne a glorias y exjugadores de los clubes que quieren continuar en actividad. Independiente había disputado la primera fecha contra Deportivo Riestra, con resultado de 4-1 a favor, y Agüero, desde el tiro penal, había marcado un gol. En la previa al encuentro con River, el goleador histórico del Manchester City se mostró contento por poder ayudar a sus compañeros y aclaró que iba a seguir sumando minutos.

El Kun Agüero había retornado a la actividad con el fútbol Senior de Independiente

“A Independiente le debo todo, es donde nací y me crie. Pase años hermosos en este club”, aclaró el Kun en un video que se publicó en las redes sociales del equipo Senior. La estadía del exjugador en Argentina se debe a sus compromisos laborales y, próximamente, ante el inminente arranque del Mundial, viajará a los Estados Unidos para alentar a la selección argentina.