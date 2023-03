El increíble método que eligieron dos jugadores para ver quién se quedaba con la camiseta de Enzo Fernández

escuchar

La selección nacional ganó ante Panamá en un partido lleno de emotividad al tratarse del primer encuentro tras la consagración de Campeones del Mundo. En suelo argentino, los jugadores festejaron con el público entre ovaciones y cánticos en el Monumental. Diversos momentos de la noche se destacaron, pero uno de ellos fue el que causó particular atención: dos jugadores del equipo contrario se disputaron la camiseta de Enzo Fernández con el clásico juego piedra, papel o tijera.

Los futbolistas argentinos brillan en todo el mundo y se llevan halagos dentro y fuera de la cancha. Uno de ellos es Enzo Fernández, de 22 años, que tuvo una performance destacada durante la competencia y ahora es una de las figuras más notables del deporte. Esto quedó evidenciado el jueves por la noche, cuando al momento de terminar el partido ante Panamá, ocurrió un particular momento por la disputa de su camiseta.

Enzo fue el testigo del juego (Captura video TyC Sport)

Como ya es tradición, cuando termina el partido, los jugadores de ambos equipos intercambian camisetas para tener un recuerdo. Cada uno de ellos pacta el cambio previamente a la finalización del encuentro, pero esto no sucedió entre dos panameños, que no acordaban quién se iba a quedar con la de Enzo Fernández y decidieron definirlo rápidamente y jugaron al “piedra, papel o tijera”. Lo particular de la escena fue que lo hicieron frente al volante del Chelsea, que se quedó atónito ante la situación.

Enzo Fernández habló de los dos jugadores panameños

Fernández observó a sus colegas y en un corto diálogo y preguntó qué sucedía, mientras ellos se mostraban exaltados. Luego, entre risas, se retiró del lugar y los jugadores lo siguieron, mientras buscaban un acuerdo.

Más tarde se supo cuál de los dos futbolistas pudo finalmente obtener su camiseta. “Se estaban peleando y les dije que estén tranquilos porque tenía camisetas para los dos”, reveló el argentino en diálogo con TyC Sport.

