Enzo Fernández fue googleado por un compañero de Chelsea que se sorprendió con su juego en Qatar 2022 y no lo conocía

Enzo Fernández tuvo un crecimiento abruptamente extraordinario. En poco tiempo pasó de destacarse en el River conducido por Marcelo Gallardo a sobresalir en el fútbol europeo (en Benfica), para luego tocar el cielo con las manos al consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección nacional (donde fue distinguido como el mejor jugador joven del Mundial). Su evolución no se detuvo: de hecho, se encumbró como la transferencia más cara de la historia de la Premier League al ser contratado por Chelsea en 120 millones de euros en el último día del mercado de invierno.

Enzo Fernández y la copa del mundo, en el vuelo de regreso del seleccionado argentino desde Qatar Instagram - La Nación

Pero, precisamente, ese crecimiento a toda velocidad provocó que algunas personalidades del propio ambiente futbolístico internacional no tuvieran en claro quién era o cómo había sido su camino. Le pasó, incluso, a uno de sus actuales compañeros en uno de los gigantes de Inglaterra. El español Marc Cucurella , que actúa como lateral izquierdo en The Blues, confesó que le llamó la atención el juego del número 24 del seleccionado argentino durante la última Copa del Mundo y que, en un principio, no sabía de quién se trataba hasta que lo buscó como cualquier aficionado convencional...

“Yo estaba viendo el Mundial, porque me gustaba ver los partidos en los que tenía amigos, estaba viendo a Argentina porque estaba Alexis [Mac Allister, que jugó con Cucurella en el club Brighton] y me acuerdo que en uno de los primeros partidos, no me acuerdo contra quién fue, dije: ‘Qué bien juega el 24 ese, me gusta mucho, es muy bueno’. No sabía ni dónde jugaba ni nada” , reconoció el catalán de 24 años, en un reportaje en ESPN.

La revelación de Cucurella sobre Enzo

Cucurella, que en España actuó en el Barcelona B, Eibar y Getafe, continuó narrando la divertida anécdota vinculada al mediocampista argentino: “Lo tuve que buscar en el (teléfono) móvil y luego en todos los partidos de Argentina lo seguía viendo y decía: ‘El 24 me gusta, el 24 me gusta’. Eso le decía a mi familia o a mis amigos con los que veía los partidos”.

Vaya curiosidad: pocos meses después, Enzo Fernández y Cucurella se convirtieron en buenos compañeros en Chelsea, el equipo que dirige Graham Potter. “Se dio la casualidad de que [Enzo] vino a Chelsea, la verdad que es muy buen chico, ya le dije que me prepare un asado, que me tiene muerto de hambre aquí. Al final, él todavía es muy joven, tiene mucho talento, juega bien con el balón, es inteligente, se está adaptando, pero ya está haciendo muy buenos partidos y tenemos un muy buen mediocentro”.

Enzo Fernández, una de las figuras de Chelsea John Walton - PA Wire

Fernández, nacido el 17 de enero de 2001 en San Martín (Buenos Aires), fue la revelación del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni durante el Mundial de Qatar. No comenzó siendo titular en Qatar, pero se ganó un lugar rápidamente. Todos recuerdan el golazo que le anotó a México (2-0, en el estadio Lusail), en el segundo desafío argentino en la etapa de grupos, cuando todo era tensión tras la inesperada derrota 2-1 de la selección ante Arabia Saudita, en el arranque de la competencia. Enzo, finalmente, se transformó en una de las piezas decisivas del equipo campeón.

El golazo de Enzo Fernández a México

