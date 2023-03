La emoción de Lionel Scaloni en la celebración del seleccionado argentino y el mensaje sobre lo que le gustó del equipo en el partido ante Panamá

escuchar

Tras la consagración como campeón del mundo en Qatar 2022, el seleccionado argentino volvió a jugar este jueves en lo que fue una fiesta de celebración por la obtención del título de campeón del mundo. La victoria por 2-0 sobre Panamá en el Monumental tuvo el condimento extra de que Lionel Messi anotó su gol número 800 como profesional, de tiro libre.

Lionel Scaloni, el entrenador argentino, fue el primero en hablar luego de la finalización del juego, mientras los jugadores celebraban en la mitad de la cancha. “Poder brindarle la posibilidad de jugar en casa es algo único. No sé si vamos a volver a vivir algo como esto. Ojalá que sí, en cuatro años”, dijo, sonriente, permitiéndose una broma sobre el final de la primera frase.

El festejo de los jugadores argentinos en el centro de la cancha luego del partido frente a Panamá en el Monumental. Aníbal Greco - LA NACIÓN

Enseguida, el DT evaluó lo sucedido en este primer desafío luego del Mundial: “Es una buena prueba para los jugadores. Ahora todos saben que somos campeones y van a ponernos las cosas difíciles. Me gustó la actitud que tuvieron. No por ser campeones vamos a dejar de correr, de presionar...”. Y subrayó: “Hay que disfrutar del logro, sobre todo ver a la gente feliz, unida. No tengo palabras de agradecimiento para la gente. Me encantaría de corazón ir por todas las provincias del país y brindarle el cariño de los jugadores, que los puedan ver cerca, agradecerle de por vida”.

Enseguida, el festejo fue tomando calor y color. Y apareció un micrófono en mitad del campo de juego para que Lionel Messi le agradeciera a los hinchas. “No sólo por ganar la Copa del Mundo, sino desde mucho antes de ganar la Copa América. En lo personal siempre soñé con este momento, festejar con ustedes, venir a mi país y levantar la copa con ustedes”, aseguró.

Lionel Messi, en familia, delante de sus compañeros en el festejo del título, cada uno con su copa. Aníbal Greco - LA NACIÓN

Continuó el rosarino: “Hoy es un día nuestro, de festejo de los campeones, pero no quiero olvidarme de los anteriores compañeros que tuvimos y estuvimos cerca. Ellos también se merecen el respeto y el reconocimiento. Disfrutemos porque estuvimos mucho tiempo para ganarla, porque no se sabe cuánto va a pasar hasta ganarla otra vez. Disfrutemos de la tercera estrella”.

“Es un momento inolvidable para nosotros y para muchos que no pudieron venir. El cariño de la gente siempre me pone muy feliz. Ahora, siendo campeón, es mucho más y difícil de explicar”, sumó el capitán. “Sufrimos mucho. Sufrí en lo personal, no fue fácil. Venía a jugar a Argentina y la pasaba mal, porque no salían las cosas, pero esto deja atrás todo lo que hubo que pasar porque la recompensa fue grande”, agregó.

Pronto, desde las tribunas llegó el canto de “La Scaloneta, La Scaloneta” y el DT se emocionó. Otra vez. “El padre de La Scaloneta está allá arriba (señalando hacia un palco). Me pudo venir a ver hoy y es el regalo más grande del mundo”, llegó a decir, saludó con sus manos y remarcó lo hecho por “este grupo de jugadores, que sin ellos no hubiésemos podido salir campeones” y por “todos los que pasaron por este proceso y los anteriores”.

Luego, el micrófono pasó de mano a mano, para nuevos canticos, encabezados por Ángel Di María y Lautaro Martínez. Y Messi y Scaloni terminaron volando por el aire en dos arengas. Una fiesta interminable con la gente que se debían completar hace tres meses.

