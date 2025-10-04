El increíble salto con el que Brian Impellizzeri ganó la medalla de oro en el Mundial de Para Atletismo

El atleta paralímpico argentino Brian Impellizzeri ganó la medalla de oro en salto en largo T37 en el Mundial de Para Atletismo de Nueva Delhi, India, y se consagró bicampeón, luego de haber obtenido también el máximo premio en París 2024. El rosarino, que también había conseguido la plateada en Tokio 2020, registró 6,63 metros y se subió a lo más alto del podio en el Estadio Nehru.

“La verdad que me siento muy contento de poder renovar este logro. Hoy [viernes] nos convertimos en bicampeones mundiales. La primera vez fue en 2023 en París. También venimos de ser campeones en el paralímpico del año pasado -París 2024-. Esto habla muy bien del trabajo que hacemos junto con mi entrenador y el equipo detrás, como el nutricionista, preparadores físicos, kinesiólogos y muchas personas más que siempre están apoyándonos. Verdaderamente creo que eso es lo importante dentro del deportista”, expresó Impellizzeri en un video que compartió en sus redes sociales tras la victoria.

Además continuó: “Estoy muy feliz del oro y que se haya concretado de esta manera, como tanto lo pensamos y deseamos. Esta medalla va dedicada a todos aquellos que trabajan día a día para que nosotros estemos acá y mantengamos el máximo rendimiento. La Argentina es un país inmenso, así que muchas gracias por el aguante”.

Con su salto, Impellizzeri estuvo cerca de romper el récord mundial de distancia, el cual mantiene el atleta paralímpico chino Guangxu Shang, quien en los juegos de Río de Janeiro hizo 6,77 metros.

Nacido en Rosario el 30 julio de 1998, practicó distintas disciplinas desde chiquito, como tenis, básquet, vóley y hasta deportes urbanos como el parkour, el skate o el BMX. Impellizzeri tiene una hemiplejia en el lado izquierdo del cuerpo por una leve parálisis cerebral congénita que le provoca menor rango articular, menos fuerza y menor posibilidad de reacción y le limita los movimientos del brazo y la pierna.

En India, la Argentina sumó tres medallas: además de Impellizzeri se consagraron Hernán Urra y Fernando Vázquez, también medallistas paralímpicos en París 2024.

Vázquez saltó 7,01 y se coronó campeón en la categoría T12 -logrando también la medalla de oro-, mientras que Urra obtuvo la de plata tras un lanzamiento de bala que selló una marca de 16,77. Además, el atleta paralímpico Alexis Chávez estuvo cerca de sumarse a la lista y conseguir una medalla: quedó tercero en la final de los 100 metros T36 con un tiempo de 12,05.

En total, la Argentina presentó de ocho atletas en el Mundial de Para Atletismo, que contó con de más de 1000 deportistas de distintas nacionalidades. También participaron Maximiliano Villa, Araceli Rotela, Lucía Montenegro y Gabriel Sosa, y completaron la delegación los entrenadores Pablo Fornari, Federico Salazar, Martín Arroyo, Ariel González y Bruno Zanacchi.