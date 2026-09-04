El inédito video de Messi haciendo jueguitos en el Mundial 2010: “Imposible dejar de ver”

Días después de que Lionel Messi confirmara su retiro de la selección argentina mediante una emotiva carta, Jonás Gutiérrez, exjugador y excompañero de ‘La Pulga’ en la albiceleste, compartió un video del astro haciendo jueguitos en una habitación durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

“Imposible dejar de ver”, manifestó el exmediocampista en sus redes sociales.

Ante la atenta mirada de Martín Demichelis, y con Gutiérrez en la grabación, el juego empezó con Maximiliano Rodríguez. En la cama, y con el extécnico de River a su lado, el volante surgido en Newell’s comenzó a controlar la pelota con su pie derecho.

“La zurda la tenemos solo para caminar, ¿no?“, bromeó Gutiérrez. ”Dijimos con un pie. Si querés con la otra, hacemos con la otra", le respondió Rodríguez. “Che, vos también tenés calidad”, sumó el autor del video.

Mundial 2010 @Afaseleccion Un Video Que Nunca Había Compartido. La Habitación Con @Martindemiche

Luego de unos segundos, el volante recordado por el golazo que le dio el triunfo a la selección ante México en los octavos de final del Mundial 2006 le pasó la pelota a Messi.

“Ah bueno, descalzo es otra cosa”, bromeó Maxi. Y agregó: “Es más cómodo en la silla”.

El ’Diez′ respondió con un impresionante dominio, pasándose el balón de un lado a otro, sin nunca dejarlo caer. Hasta incluso continuó con su cabeza, sentado y sin pararse.

Messi domina con cabeza Captura

“Seguila vos”, lanzó Messi después de más de un minuto de magia. Segundos después Rodríguez se la volvió a pasar.

“Tomá otra vez”, expresó, para la risa de todos los presentes.

El pase del exmediocampista fue un tanto exigido, pero el delantero de Inter Miami capturó la pelota sin problemas. “¡Ah no! ¿No se cayó“, manifestó Gutiérrez. ”No se le cae", señaló después.

El mensaje de Gutiérrez y la respuesta de Agüero

En sus redes, Gutiérrez acompañó las imágenes con un emotivo mensaje. “Mundial 2010 con la selección. Un video que nunca había compartido. La habitación de Martín Demichelis. Ahí entra Maxi Rodríguez que empieza a hacer jueguitos de una forma increíble y después arranca Leo Messi y lleva el momento a algo sublime. Imposible dejar de ver este video”, expresó.

El mensaje de Gutiérrez Captura

“Yo quiero que sepan que era el que filmaba y no quise que Leo se sintiera menos si yo empezaba a hacer mis malabares con la Jabulani”, bromeó luego.

“Lo que también suma magia es el tema de Los Nocheros”, completó.

Uno de los que respondió a su posteo fue Sergio Agüero, íntimo amigo del ‘Diez’. “Tiene un imán en los pies”, expresó. “Lo único que quiero decir es que yo no hice lo mismo o mejor porque no quería opacarlo”, agregó nuevamente Gutiérrez, en tono irónico.