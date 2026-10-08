El inesperado discurso de Tomás Roncero sobre Messi tras su despedida

El periodista español Tomás Roncero, conocido por su declarada simpatía por el Real Madrid, analizó la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, ocurrida este martes. En el programa especializado El Chiringuito, el panelista destacó el impacto mundial del ídolo y la emoción que representa su retirada.

Roncero, reconocido por su perfil afín al Real Madrid y su histórica defensa de Cristiano Ronaldo, dejó de lado su postura habitual para referirse al impacto personal que genera la trayectoria de un deportista.

El comentario del periodista español

“A mí sí me ha llegado el discurso de Leo porque es verdad que me he dado cuenta de que algunos de mis compañeros no se iban de vacaciones igual de felices dependiendo de si Leo triunfaba o no”, expresó el panelista al respecto.

Durante la emisión, el periodista analizó la relación entre una gran cantidad de simpatizantes y el capitán argentino. “Muchos compañeros que yo veo aquí creo que hasta han hecho depender su felicidad personal de Messi. Y esa afiliación sentimental te ata de una manera de por vida. Entonces el día que ese cordón se rompe, yo estaría ahora mismo desolado”, declaró.

Tomás Roncero se reconoce como seguidor de Cristiano Ronaldo Captura X (@elchiringuitotv)

Roncero comparó la reacción de los seguidores argentinos con sus propios sentimientos frente a la partida de referentes del club madrileño. “Cuando se fue Raúl, lloré. Cuando volvió al Bernabéu, me acuerdo, lloré. Sé que si un día vuelve Cristiano al Bernabéu, lloraré”, dijo al recordar sus vivencias como hincha.

Además, hizo referencia a al vínculo de los ídolos deportivos con la infancia. “Todos los que te han hecho feliz… En el fondo somos unos niños todos, porque el fútbol te lleva a la niñez. Tú te enamoras del fútbol cuando eres un niño y eliges a tus ídolos. Cuando se van los ídolos, se va parte de tu niñez”, reflexionó.

Su polémica afirmación previa a la final

La postura de este miércoles contrastó con sus comentarios previos sobre la Argentina, especialmente a aquellos que dio durante la Copa del Mundo 2026. Por ejemplo, después del triunfo del seleccionado ante Inglaterra y la consecuente clasificación a la final, el periodista manifestó duras críticas hacia el equipo conducido por Lionel Scaloni.

Una predicción del periodista para el mundial, pesimista con la Argentina X (@elchiringuitotv)

En aquella emisión, en el marco de un debate encabezado por Josep Pedrerol, el periodista español apuntó contra el plantel de la Argentina al considerar que el grupo actuaba “de agrandados” tras eliminar al seleccionado inglés. “Como ganemos el domingo, me vale por tres Mundiales”, afirmó.

“Nos van a conocer el domingo. Como nos menosprecien, se van a enterar”, declaró también durante esa jornada.