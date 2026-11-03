El insólito pedido de un futbolista por confundirlo con Owono, el arquero que chocó contra el futbolista que murió hoy

La conmoción por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, trascendió las fronteras del terreno de juego para instalarse en el plano digital con episodios de violencia verbal. En este contexto, otro deportista ajeno al hecho debió intervenir ante el hostigamiento constante. Michel Owono, jugador del FC Can Vidalet, se transformó en el blanco de múltiples mensajes de odio, amenazas y comentarios racistas en sus canales oficiales de comunicación.

La confusión nació a raíz de la coincidencia del apellido con Jesús Owono, el arquero del FC Andorra protagonista del choque fatal con De Miguel durante un encuentro de la Segunda División española. Mientras la opinión pública busca responsables tras el impacto que terminó con la vida del atacante del Tenerife, la furia de los usuarios de internet se dirigió erróneamente hacia el lateral derecho del Can Vidalet. Este último, mediante una publicación en Instagram, manifestó su dolor y aclaró la situación. “Me están confundiendo por mi apellido y por ello he recibido una cantidad de mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas que me duelen profundamente y que condeno en su totalidad”, afirmó el deportista.

Michel Owono tuvo que salir a aclarar que fue erróneamente acusado por el mundo de las redes sociales Captura Instagram (@owonomichel2)

El alcance de esta hostilidad obligó al futbolista a emitir un descargo formal. Según sus palabras en Instagram, la sociedad actual atraviesa una crisis de tolerancia donde el racismo ocupa un lugar central. El jugador recalcó que el fútbol debe funcionar como un factor de unión y no como un disparador de agresiones. Asimismo, agradeció a quienes defendieron su integridad ante los ataques desmedidos recibidos durante las últimas horas. “Vivimos en una sociedad que está cada vez más enferma, donde el racismo, el odio y la intolerancia parecen ganar terreno”, sentenció el jugador.

El episodio que originó esta confusión ocurrió durante el minuto 97 del partido en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El arquero Jesús Owono salió a disputar un balón y produjo un choque contundente con De Miguel. El delantero sufrió un paro cardiorrespiratorio sobre el césped y, a pesar de las maniobras médicas de reanimación, perdió la vida a la mañana siguiente. Este suceso derivó en la apertura de una investigación por parte de la justicia española. La Policía Nacional inició diligencias por un posible delito de homicidio imprudente leve, figura penal que contempla multas significativas según el Código Penal del país.

Michel Owono incluso mostró la cantidad de mensajes de odio que recibió

La abogada especialista en derecho deportivo Mariana Galván explicó en declaraciones a Estudio Fútbol (TyC Sports) la complejidad del caso. La letrada indicó que la justicia debe evaluar si existió una imprudencia jurídica relevante durante la jugada. “Lo que determine la autopsia es clave. Sin perjuicio de eso, se abrió una investigación y el arquero deberá pasar por tribunales para dar una explicación”, precisó Galván. En cuanto a lo deportivo, el artículo 102 del Código Disciplinario de la Federación Española contempla suspensiones de cuatro a 12 partidos para acciones violentas.

Por su parte, el experto Javier G. Rendo analizó en la red social X el mecanismo de la lesión y mencionó la posibilidad de una commotio cordis, un impacto que altera el ritmo cardíaco. A su vez, cuestionó el protocolo de evacuación utilizado en el campo debido a la importancia vital de aplicar maniobras de desfibrilación inmediata en casos de paro cardíaco súbito.

Vamos a hablar sobre el incidente de la entrada a Jesús de Miguel en el partido Tenerife Vs Andorra.



Desde un punto de vista sanitario y con la información disponible al momento del hilo



Vamos al lío. pic.twitter.com/knluxqSFul — DiarioTES - Javier G. Rendo (@DiarioTES) November 2, 2026

Mientras las autoridades avanzan en las actuaciones judiciales, Jesús Owono decidió cerrar todas sus redes sociales. El arquero del Andorra, según medios locales, transita horas de angustia y manifestó su intención de solicitar disculpas directas a la familia de la víctima. Por su parte, Michel Owono, el jugador erróneamente agredido, cerró su mensaje con un llamado a la cordura generalizada. “Por un mundo con más respeto, menos odio y más humanidad”, expresó el futbolista del Can Vidalet en su cuenta personal para intentar poner fin a la confusión que alteró su rutina tras la tragedia del fútbol español.