El insólito tatuaje que se hizo Mario Balotelli en la cara

La carrera de Mario Balotelli es igual de impredecible que sus ocurrencias. Con muchísimos altibajos en su rendimiento, el atacante, de gran porte físico, sorprendió en su cuenta personal de Instagram, donde tiene 9.8 millones de seguidores, con un nuevo tatuaje en su rostro, debajo de su ojo derecho. El mismo tiene sus iniciales MB, acompañado del número 459, que trae consigo una historia personal.

Mario Balotelli se tatuó el número 459 y sus iniciales. Foto: Instagram @mb459

En 2007, cuando tuvo su debut futbolístico con el plantel profesional del Inter de Italia, a Super Mario le ofrecieron elegir un número del 36 al 50, cifras que utilizan los jugadores que recién dan sus primeros pasos. El oriundo de Palermo escogió la 45, con el argumento de que la suma de ellos da 9, la dorsal favorita de los atacantes. Quince años después, esa teoría se plasmó en su piel.

Este no es el único dibujo que tiene sobre su cara. Sobre su parietal izquierdo, mostró una cruz y la pluma de un águila casi por delante de su oreja; por encima de su ceja, luce el lema Black Power.

Los tatuajes, la otra pasión del futbolista Mario Balotelli Foto: Instagram @mb459

Lejos del estrellato que lo supo catapultar como uno de los mejores centro atacantes del fútbol europeo, Balotelli, a sus 31 años, es la figura del Adana Demirspor, un equipo que milita en la Superliga del fútbol turco. En lo que va de la temporada, jugó 27 partidos, convirtió 12 goles y sumó seis asistencias.

Dicha performance atrajo las mirada del entrenador de la selección de Italia, Roberto Mancini, que lo citó para el encuentro clasificatorio al Mundial con Macedonia del Norte, donde los tanos cayeron por 1-0, quedaron afuera de la cita mundialista de Qatar y no sumó ni siquiera minutos en el campo de juego.

Los constantes altibajos que atentaron contra su desarrollo

En los últimos años, Super Mario tomó mucha relevancia en los medios de comunicación por su constante indisciplina. Los excesos afuera del campo de juego y la polémica sobre su vida personal atentaron con su figura. Su imagen en las redes sociales creció en detrimento de sus actuaciones con la pelota en sus pies.

Entrevistado por la plataforma de streaming DAZN, el italiano fue consciente del talento que lo ubicó en los mejores equipos del Viejo Continente: “Si hablamos de calidad, nunca he tenido nada que envidiar a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Por supuesto que perdí muchas oportunidades en mi carrera para llegar a sus niveles, y mi mente me ha llevado a cometer errores. Claro, ahora mismo no puedo decir que esté al nivel de Cristiano Ronaldo o Messi... Ronaldo ganó, ¿cuántos Balones de Oro? ¿Cinco? Nadie se puede comparar con él. Pero si hablamos de calidad, calidad para jugar al fútbol, no tengo nada que envidiarles, soy sincero”.

Y culminó: “No descarto hablar con los jóvenes para contar las cosas de mi carrera, lo que hice bien y lo que hice mal para advertirles de inmediato. He tenido muchas experiencias y también sería bueno porque podría evitarles muchos problemas”.