José Luis Chilavert cruzó a Doja Cat por su comentario xenófobo sobre Paraguay

Todo comenzó como un simple juego. A veces, las redes sociales, y Twitter en particular, les pueden jugar una mala pasada a las personas conocidas. Con el celular al alcance de la mano, usuarios con millones de seguidores lanzan un comentario sin pensar en las posibles consecuencias que puede traer. Incluso, negativas para sí mismos. Este fue el caso de la cantante Doja Cat.

De gira por Latinoamérica, tras su paso por el Lollapalooza Argentina 2022, la artista estadounidense actuó en Brasil, y luego, en Paraguay. Impulsiva, la rapera se dirigió a la red social del pajarito para compartir el disgusto que le había generado la cancelación del show en Asunción por motivos climáticos, así como el presunto accionar posterior del público. “Hubo una tormenta en Paraguay y el show se canceló. Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había nadie en la puerta esperando por mí. Ni siquiera una. Hablen su mie...”.

(Foto Twitter @DojaCat)

Inmediatamente, el nombre de Doja Cat se convirtió en trending topic, tuvo que borrar sus tuits y fue acusada de xenófoba por muchos usuarios. Además, otras personas compartieron capturas de los seguidores de la artista que se pararon en la puerta del hotel donde ella se hospedaba, lo cual contradice sus dichos.

(Foto Twitter)

En tanto, se generaron muchos memes de usuarios de diversas partes del continente que salieron en defensa de Paraguay. Ahora, representantes públicos del país damnificado salieron a cruzar a Doja Cat. Uno de ellos fue el exarquero de fútbol José Luis Chilavert, quien recurrió a su clásica muletilla para criticar los dichos de la cantante norteamericana. “@DojaCat tu no has ganado nada, PARAGUAY THE BEST”, escribió el en su cuenta de Twitter. La publicación se volvió viral y el exportero decidió fijarla en su perfil.

Chilavert arremetió contra Doja Cat por sus declaraciones Captura Twitter

Al día siguiente de la cancelación de su espectáculo en Paraguay, Doja Cat viajó a Brasil, y tras brindar su primer recital, volvió a hacer catarsis en Twitter para hacer una dura autocrítica, que podría estar ligada a las repercusiones de sus declaraciones. “Brasil: no creo que le haya dado un show lo suficientemente bueno esta noche y lo siento por eso, pero gracias chicos por venir. Los amo y gracias a Dios tenemos otro show mañana. Prometo que lo haré mejor”, señaló y agregó: “Esta mie... no fue hecha para mí, así que me voy. Cuídense”.

Memes Captura

Memes Captura Twitter

Luego de su enigmático “anuncio”, Doja Cat volvió a publicar un mensaje: “Dándole a Brasil la mejor peluca de esta era”. En cualquier caso, el daño por sus dichos ya estaba hecho.