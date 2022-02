El inesperado parecido de un delantero que jugó en el Manchester City en 1995 y Julián Álvarez

La confirmación del pase de Julián Álvarez al Manchester City no solo generó comentarios de elogios para el jugador de River Plate. En las redes sociales se habló además de su cumpleaños, que lo festejó el lunes con la selección argentina en Córdoba en la previa del partido de Eliminatorias contra Colombia. Y un posteo en particular que lanzaron algunos usuarios de Twitter se hizo viral, pero por un motivo que no tiene nada que ver con la actualidad del delantero.

Entre ellos, el fanático de River, cuyo perfil es @alanrotela7, y el periodista de ESPN, Nacho Rivarola, compartieron en sus cuentas fotos de un exjugador del conjunto de la Premier League al que será transferido el futbolista de Calchín. El cronista, por su parte, escribió: “Este histórico jugador del Manchester City se llama Georgiou Kinkladze. No, no es un Photoshop de Julián Álvarez”.

A tal explicación la acompañaba una foto del mediocampista georgiano que vistió la camiseta de los Citizens entre 1995 y 1998. El aspecto de Kinkladze era extremadamente parecido al del delantero de River, una total coincidencia porque ambos van a haber formado parte del club.

Uno de los posteos que circuló en las redes por el parecido entre el jugador del River y el histórico el City Instagram @nachorivarolaok

Pero eso no es todo, dado que otra de las llamativas coincidencias entre uno y otro jugador es que ambos llegaron al conjunto de Manchester con 22 años. Álvarez acaba de cumplirlos y, si la operación se concreta en julio, se sumará al equipo de Pep Guardiola con la misma edad que lo hizo su antecesor en 1995 cuando venía del Dinamo Tiflis.

Pero un detalle de la carrera del georgiano que está bien alejado de la de Julián es que pasó por un periodo de prueba para formar parte de Boca Juniors, el máximo rival de River, donde tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo Diego Armando Maradona, aunque su pase finalmente no se concretó, dado que el técnico de entonces, Silvio Marzolini, lo descartó.

Kinkladze jugó en Manchester City entre 1995 y 1998 Instagram @nachorivarolaok

Fue entonces cuando Kinkladze llegó al Manchester City, donde ganó dos veces el premio a mejor jugador del club y supo posicionarse como uno de los históricos más importantes del conjunto inglés. Después le siguió un paso por el Ajax de Ámsterdam y por el Derby County.

Ahora, Julián Álvarez se presenta como una promesa que puede ofrecerle su talento y hambre de ganar al equipo de Pep Guardiola. Con todo esto, puede brindarles a los hinchas del City la oportunidad de acordarse de Georgi no solo por su parecido físico sino también por su habilidad excepcional.

No obstante, el futbolista millonario tiene el foco en pasar al menos una temporada más con Gallardo y sus compañeros riverplatenses. Mientras tanto, esta noche tiene otro desafío con la selección argentina, un lugar en el que poco a poco empieza a ser más importante y considerado por su entrenador, Lionel Scaloni.