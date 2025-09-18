El Kun Agüero respaldó al gobierno de Javier Milei: “Hay que apoyar lo que la gente votó”

Sergio “Kun” Agüero se refirió a la situación de la Argentina y afirmó que es necesario respaldar a la gestión que resultó elegida en las urnas en las últimas elecciones presidenciales. El exdelantero de la Selección habló en un evento de la Fundación Paolini, donde planteó que los problemas económicos se arrastran desde hace décadas y rechazó la polarización política. Sus dichos se viralizaron de inmediato en redes sociales y lo ubicaron otra vez en el centro de la discusión pública.

En ese marco, recordó su infancia y señaló: “Cuando era chico, y compañeros míos en el barrio, no teníamos para comer. Así que el no tener para comer existe hace años”. Más adelante sostuvo: “Después, creo que el país a veces está bien, a veces está mal. Creo que al final tenemos que apoyar lo que hoy está y después la gente dice: ¿cambiamos o no cambiamos? Cambiamos, bueno, apoyar a lo que la gente votó”. El exjugador también expresó su malestar por la confrontación política. “Me da bronca esas peleas que, en mi opinión, no tienen sentido”, indicó.

El Kun Agüero defendió al gobierno de Javier Milei

Tras su retiro, Agüero se consolidó en el mundo del streaming y construyó una presencia mediática que amplifica sus opiniones. En ese marco, no es la primera vez que toma posición en cuestiones vinculadas al gobierno de Javier Milei. El año pasado respaldó públicamente el proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino. Argumentó que esa transformación podía ampliar la participación de los socios en las decisiones de los clubes y mejorar la gestión institucional.

En aquel debate cuestionó a quienes se oponen a las SAD y sugirió que lo hacen “por intereses propios o por temor al cambio”. Su involucramiento incluyó una visita a la Casa Rosada, donde se reunió con Santiago Caputo, asesor principal del presidente, y posó para una foto con la diputada Juliana Santillán, impulsora de la iniciativa en el Congreso.

La diputada Juliana Santillán se reunió con el Kun Agüero

En ese contexto de debate sobre el formato que debían tener los clubes de fútbol, el propio Javier Milei también se refirió al jugador surgido en Independiente. El Presidente contó que habló con el Kun Agüero sobre las SAD y lo elogió por su “inteligencia”.

“He tenido la dicha de poder hablar con Agüero y quiero destacar que es una persona de una inteligencia para nada convencional, con una profundidad analítica sorprendente y que entiende la naturaleza del planteo que hacemos”, señaló Milei en ese entonces.