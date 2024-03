Escuchar

El presidente Javier Milei volvió a hablar sobre la posibilidad de implementar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) dentro del ámbito del futbol argentino y contó que incluso mantuvo una conversación al respecto con el exfutbolista Sergio “Kun” Agüero. “Quiero destacar que es una persona de una inteligencia para nada convencional”, resaltó el mandatario.

“No estamos exigiendo que los clubes sean privados, sino la posibilidad de que se pueda tener un club privado”, aclaró Milei, en diálogo con Radio Mitre sobre la iniciativa incluida en el DNU 70/2023, rechazado esta semana por el Senado.

“Queremos abrir la posibilidad de otros esquemas societarios. Si va a un esquema societario que permite beneficios, la calidad del espectáculo va a mejorar. Con la pobreza de la Argentina, los jugadores en su mejor etapa profesional se van al exterior. Eso degrada la calidad de nuestra liga”, planteó el mandatario en relación a la implementación de las SAD.

“A la Argentina le cuesta tener títulos internacionales. Eso tiene que ver con esta situación precaria de no permitir que haya competencia, que no sea interpretado como un negocio. La televisación generó un efecto fenomenal en el ingreso que perciben los clubes, antes era solo por la entrada. Lo que manda es la demanda”, completó Milei al revelar que mantuvo una charla sobre el tema con el exdelantero de la Selección y Manchester City.

“He tenido la dicha de poder hablar con Agüero y quiero destacar que es una persona de una inteligencia para nada convencional, con una profundidad analítica sorprendente y que entiende la naturaleza del planteo que hacemos”, señaló Milei durante la entrevista.

Días atrás el mandatario había abordado la cuestión en diálogo con LN+ donde además había anunciado que había algunos clubes internacionales evaluando la posibilidad de desembarcar en en el país. “El Manchester City quiere comprar un club de la Argentina, uno muy grande”, reveló en aquella oportunidad. “

Si estuvieran limpios permitirían que haya competencia, pero como están sucios no permiten la competencia. El mejor síntoma de que hay mafia es que no permiten la competencia. Si estás limpio no te molesta”, había sentenciado Milei.

Sociedades Anónimas Deportivas, suspendidas

A fines de enero, el juez federal de Mercedes Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, suspendió de manera cautelar la vigencia de dos artículos del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que permitían que los clubes de fútbol se transformaran en SAD.

Se trató de la primera objeción judicial que recibió el DNU en cuanto a sus aspectos deportivos. Si bien el texto del decreto está en vigencia, se encuentran suspendidos los aspectos vinculados con las relaciones laborales y esta cuestión deportiva. La norma tenía como objetivo que los clubes de fútbol sean sociedades anónimas con fines de lucro y no solo asociaciones civiles, como lo son ahora.

A lo largo de la entrevista de este sábado, Milei también habló sobre el reciente traspié legislativo en el Senado con el rechazo del DNU que incluye la iniciativa de las SAD y sobre el borrador de la nueva ley ómnibus que esta semana fue enviado a los gobernadores y los jefes de bloque en el Congreso. “Francos está haciendo un trabajo excepcional, creemos que prontamente vamos a llegar a un acuerdo y enviar una nueva versión”, resaltó al mostrarse optimista por el futuro de la nueva versión de la iniciativa legislativa.

“Lo maravilloso de la ley fue que permitió reorganizar el espectro ideológico argentino, dejó en claro quiénes son los orkos y mentirosos”, apuntó Milei en relación al anterior fracaso de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados.

Por el otro lado, Milei negó como “un fracaso” el reciente rechazo del DNU en el senado. “La Libertad Avanza tiene 8 senadores y conseguimos 25 votos. Tuvimos una mejora sustancial, la gente ya identificó el nombre y la cara de los que votaron en rojo”, advirtió el Presidente, quien defendió su intención de llegar al Pacto de Mayo. Sin embargo, advirtió: “Está complicado llegar si la intención de la política tradicional es seguir defendiendo a la casta. Nuestra primera solución es negociar, pero quieren confrontar, no tenemos ningún problema, no tenemos miedo. Si se comportan como lo hicieron el DNU, está lejos. Si recapacitan, va a haber más chances. Lo bueno es que la gente los está identificando”.

