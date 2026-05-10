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Barcelona vs. Real Madrid, en vivo: minuto a minuto del clásico de España

Los catalanes pueden coronarse campeones de La Liga si empatan o ganan; seguí las últimas noticias del derby

El festejo de Rashford tras su gol de tiro libre desde afuera del área.
El festejo de Rashford tras su gol de tiro libre desde afuera del área.Alex Caparros - Getty Images Europe

Barcelona saca chapa de campeón

17 minutos del primer tiempo y otro gol para el recuerdo para el equipo culé. Tanto de Ferrán Torres.

Así fue el gol de Rashford

Barcelona ya gana el partido desde los 8 minutos con golazo de Rashford.
Barcelona ya gana el partido desde los 8 minutos con golazo de Rashford.

Gana Barcelona

8 minutos: gol de Rashford de tiro libre desde afuera del área.

8 minutos: gol de Rashford de tiro libre desde afuera del área.
8 minutos: gol de Rashford de tiro libre desde afuera del área.David Ramos - Getty Images Europe

Primera jugada de peligro

Barcelona presiona en el campo del Real. A los 4 minutos, tiene su primera llegada al arco rival. Desbordó Cancelo, pero su centro lo intercepta Asencio.

Las formaciones oficiales

Dónde ver en directo online Barcelona vs. Real Madrid por la Liga de España hoy

El duelo se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO (se requiere ser cliente del cableoperador). En Canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Barcelona busca el campeonato de La Liga

Barcelona y Real Madrid se enfrentan desde las 16, hora de Argentina, en el Camp Nou. El equipo culé puede quedarse con el campeonato si gana o empata. Si pierde, depende de otros resultados. Barcelona le saca 11 puntos al Real.

De los últimos 8 enfrentamientos, Barcelona ganó 6 y el Madrid 2, incluyendo partidos por la Supercopa, la Copa del Rey, La Liga y amistosos.

Así forman los dos equipos

El Barcelona saldrá a la cancha con:

  • Joan García
  • Joao Cancelo
  • Pau Cubarsí
  • Gavi
  • Ferrán
  • Pedri
  • Rashford
  • Fermín
  • Gerard Martín
  • Olmo
  • Eric

El Real Madrid formará con los siguientes 11:

  • Courtois
  • Trent
  • Rüdiger
  • Huijsen
  • Fran García
  • Camavinga
  • Tchouaméni
  • Bellingham
  • Brahim
  • Gonzalo
  • Vini Jr.
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