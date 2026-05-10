Barcelona vs. Real Madrid, en vivo: minuto a minuto del clásico de España

Barcelona saca chapa de campeón

17 minutos del primer tiempo y otro gol para el recuerdo para el equipo culé. Tanto de Ferrán Torres.

Así fue el gol de Rashford

Barcelona ya gana el partido desde los 8 minutos con golazo de Rashford.

Gana Barcelona

8 minutos: gol de Rashford de tiro libre desde afuera del área.

8 minutos: gol de Rashford de tiro libre desde afuera del área. David Ramos - Getty Images Europe

Primera jugada de peligro

Barcelona presiona en el campo del Real. A los 4 minutos, tiene su primera llegada al arco rival. Desbordó Cancelo, pero su centro lo intercepta Asencio.

Las formaciones oficiales

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