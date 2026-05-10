Barcelona vs. Real Madrid, en vivo: minuto a minuto del clásico de España
Los catalanes pueden coronarse campeones de La Liga si empatan o ganan; seguí las últimas noticias del derby
Barcelona saca chapa de campeón
17 minutos del primer tiempo y otro gol para el recuerdo para el equipo culé. Tanto de Ferrán Torres.
Así fue el gol de Rashford
Gana Barcelona
8 minutos: gol de Rashford de tiro libre desde afuera del área.
GOOOOL DE RASHYYYY— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2026
⚽️ 1-0 | ⏱️9’ #ElClásico pic.twitter.com/93XnR1zVAh
Primera jugada de peligro
Barcelona presiona en el campo del Real. A los 4 minutos, tiene su primera llegada al arco rival. Desbordó Cancelo, pero su centro lo intercepta Asencio.
Las formaciones oficiales
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 10, 2026
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Dónde ver en directo online Barcelona vs. Real Madrid por la Liga de España hoy
El duelo se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO (se requiere ser cliente del cableoperador). En Canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
Barcelona busca el campeonato de La Liga
Barcelona y Real Madrid se enfrentan desde las 16, hora de Argentina, en el Camp Nou. El equipo culé puede quedarse con el campeonato si gana o empata. Si pierde, depende de otros resultados. Barcelona le saca 11 puntos al Real.
De los últimos 8 enfrentamientos, Barcelona ganó 6 y el Madrid 2, incluyendo partidos por la Supercopa, la Copa del Rey, La Liga y amistosos.
Así forman los dos equipos
El Barcelona saldrá a la cancha con:
- Joan García
- Joao Cancelo
- Pau Cubarsí
- Gavi
- Ferrán
- Pedri
- Rashford
- Fermín
- Gerard Martín
- Olmo
- Eric
El Real Madrid formará con los siguientes 11:
- Courtois
- Trent
- Rüdiger
- Huijsen
- Fran García
- Camavinga
- Tchouaméni
- Bellingham
- Brahim
- Gonzalo
- Vini Jr.
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