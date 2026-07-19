El llanto de Marcelo Tinelli por la final de la Argentina hoy: “La mejor selección de la historia”

A pocas horas de que la selección argentina dispute una nueva final de la Copa del Mundo en territorio estadounidense, la expectativa y la sensibilidad se hicieron presentes en los referentes del espectáculo nacional. Marcelo Tinelli, quien se encuentra en Nueva Jersey para ver el partido contra España, utilizó sus redes sociales para expresar la profunda emoción que le genera este momento histórico para el fútbol nacional. Mediante un video difundido en su cuenta personal de Instagram, el conductor confesó que la ansiedad le impidió conciliar el sueño y aprovechó el espacio para dedicar un mensaje de apoyo incondicional al equipo liderado por Lionel Scaloni.

En su relato, el empresario hizo hincapié en el privilegio de vivir la antesala del encuentro decisivo junto a otros miles de hinchas. “Me acabo de despertar, no pude dormir más por la ansiedad y quería decirles que estoy muy feliz, muy emocionado de estar en este lugar”, comentó en el registro audiovisual. Para Tinelli, la experiencia trasciende el resultado futbolístico final, enfocándose en la comunión que genera el equipo nacional tanto en los argentinos presentes en el estadio como en aquellos que siguen el minuto a minuto desde distintos puntos del planeta.

La problemática llegada de Marcelo Tinelli a Nueva York para ver la final del Mundial 2026 Capturas Instagram (@marcelotinelli)

El conductor calificó al actual plantel como “la mejor selección argentina de la historia” y subrayó que el respaldo popular se mantiene firme independientemente del desenlace del encuentro. Este sentimiento de orgullo nacional se replicó en su perfil de Instagram, donde publicó una reflexión más extensa: “Hoy estamos acá ante la séptima final de una selección argentina en una Copa del Mundo. Gracias jugadores, cuerpo técnico, familias de los jugadores y ese cuerpo técnico, dirigentes y demás colaboradores de AFA por permitirnos vivir este momento único e irrepetible”. Según el conductor, el impacto emocional del momento es compartido por una multitud de simpatizantes que, al igual que él, vivieron el proceso mundialista con gran intensidad, incluso con lágrimas de felicidad.

Lionel Messi y Marcelo Tinelli tienen un vínculo de muchos años, cuando apareció en VideoMatch

Uno de los puntos centrales del mensaje de Tinelli estuvo orientado a la figura de Lionel Messi. En un tono conmovedor, el presentador le dedicó unas palabras especiales ante la posibilidad de que este sea el último compromiso del capitán con la camiseta albiceleste. “Y Leo, ojalá no te vayas (esto me tiene arruinado). Y si tenés que dejar de vestir la celeste y blanca, sabé que te vamos a extrañar siempre y te llevaremos en nuestras almas, en nuestros corazones y en nuestra piel”. Esta mención resalta el vínculo afectivo que, según el conductor, el público consolidó con el capitán del equipo a lo largo de los años.

Tinelli dedicó un cariñoso mensaje para la selección argentina Captura Instagram (@marcelotinelli)

La jornada, que Tinelli definió como cargada de emociones, también sirvió para realizar un balance personal sobre lo que representa vestir y alentar la bandera nacional. “Amo ser argentino, estoy orgulloso”, remarcó el conductor durante su mensaje previo a trasladarse al estadio. Finalmente, cerró su intervención con un refuerzo sobre el significado simbólico de este partido: “32 años después estamos otra vez acá en Estados Unidos. Por el pueblo argentino que la banca, por nuestra bandera, por los que ya no están, por nuestro suelo, por el lugar donde voy a morir, por Malvinas, por el Diego y porque no sea la última de Leo”.