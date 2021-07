El lujoso hotel en Dubai y la increíble sorpresa de Marcos Llorente a su novia por su compromiso

Además de disfrutar de sus vacaciones, Marcos Llorente tiene otra razón para festejar. Es que el fin de semana le propuso casamiento a su novia, la influencer Patricia Noarbe, y ella dijo que sí. Por eso, ambos viajaron a Dubai para descansar y seguir brindando por el nuevo proyecto que les espera.

Llorente le propuso casamiento a su novia de más de siete años Instagram @paddy.8

El martes, el jugador del Atlético de Madrid y su pareja visitaron la emblemática pileta de Sky Dubai, con las mejores vistas de la ciudad de los Emiratos Árabes, un lugar que calificaron como “el paraíso”.

Llorente desde las alturas de Dubai Instagram @paddy.8

Llorente y Paddy eligieron el complejo hotelero Five Palm Jumeirah para alojarse. Se trata de un resort donde la noche cuesta entre 140 y 230 dólares , aunque también se pueden alquilar ambientes con tres o cuatro habitaciones y los precios ascienden a los 3.000 y 4.000 dólares por día.

El complejo hotelero ofrece todo tipo de lujos www.palmjumeirah.fivehotelsandresorts.com

En sus 470 cuartos, el hotel ofrece vistas para todos los gustos, tanto de la ciudad como del mar, y cuenta con restaurantes de diferente tipo -de comida china, italiana, mediterránea-, además de bares, un gimnasio, piletas y hasta una sala de spa .

El hotel tiene una espectacular pileta privada www.palmjumeirah.fivehotelsandresorts.com

Asimismo, tiene una playa privada de 150 metros , lo que le brinda total exclusividad a quienes quieran alojarse allí.

Desde el hotel se puede ver tanto la ciudad como la playa www.palmjumeirah.fivehotelsandresorts.com

Una estadía romántica

Llorente y Noarbe viajaron a Dubai luego de que el futbolista sorprendiera a su novia con una original propuesta de casamiento en el Wanda Metropolitano . “Marcos me dijo que el día que me pidiese matrimonio iba a ser el día más feliz de mi vida, y ese día fue ayer”, contó la influencer fit en su Instagram.

A su vez, explicó: “Yo se supone que iba a un pequeño homenaje para Marcos en el Wanda y acabé viviendo algo tan especial que todavía no me puedo ni creer, con la persona más increíble que he conocido nunca”.

Paddy y Marcos compartieron grandes momentos juntos Instagram @paddy.8

Así recibieron a Llorente y su novia en el hotel de Dubai Instagram @paddy.8

El futbolista de 26 años y su novia están juntos desde 2013, un periodo en el que compartieron grandes momentos como el reciente triunfo del conjunto del Cholo Simeone en La Liga española.

La sorpresa de Llorente a su novia en Dubai

En su llegada a Dubai, Llorente le encargó de sorpresa a Paddy en el hotel una romántica recibida con pétalos de rosas por todo el ambiente y una “M” y una “P” sobre la cama. Según escribió él mismo en sus redes sobre su pareja, todo lo hizo porque, para él, “no existe mejor compañera de vida”.

Marcos Llorente está en pareja con la influencer española conocida como Paddy Instagram

LA NACION