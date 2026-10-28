El mensaje de la selección argentina para Lionel Scaloni tras la muerte de su mamá: “Abrazo fraternal”

Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni, murió el martes 27 de octubre a los 74 años en Pujato. La noticia fue confirmada por sus familiares a Radio 2 de Rosario y, según trascendió, el director técnico estaría en Buenos Aires rumbo al velatorio. Los mensajes de cariño y apoyo no tardaron en hacerse eco en las redes sociales. Desde la cuenta oficial de la selección argentina compartieron unas profundas palabras para el DT y su familia en este difícil momento.

Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni, murió el martes 27 de octubre a los 74 años captura de redes

“La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) toda, con su presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!“, expresaron en el posteo que hicieron en las redes sociales.

El posteo de la cuenta oficial de la selección argentina para despedir a la madre de Lionel Scaloni (Foto: X @Argentina)

Asimismo, Tapia compartió la publicación y agregó unas palabras para el DT. “Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá. Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti”, expresó.

El mensaje de Chiqui Tapia para Lionel Scaloni (Foto: Instagram @tapiachiqui)

Era de público conocimiento, por medio de declaraciones que hizo el DT en los últimos años, que Marzetti atravesaba un delicado problema de salud, aunque nunca se confirmó su diagnóstico. La mujer vivía en Pujato con su marido Ánibal y supo ser jueza de paz de la municipalidad. Tuvo tres hijos Lionel, Mauro y Corina, quien es dueña de Scala Bakery, una conocida pastelería de Santa Fe. Tras los recientes acontecimientos, este miércoles informaron que sus locales en Pujato y Funes “permanecerán cerrados por motivos personales”.

El día que Lionel Scaloni habló de la salud de su mamá y le dedicó el título de la Copa América 2021

El director técnico de la selección argentina supo mencionar a sus padres en varias entrevistas a lo largo de los años y llegó a dedicarle a su madre el primer título que consiguió con la selección mayor. “[Quiero] dedicarle el triunfo de la Copa a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y ahora la está peleando”, dijo Lionel Scaloni durante la madrugada del 11 de julio de 2021 en diálogo con Gastón Edul para TyC Sports en la zona mixta del Maracaná y con la medalla dorada de campeón de América colgada en el cuello. “Le mando un gran abrazo a ella, a toda mi familia y a mi pueblo, Pujato”, expresó con la mirada baja y lágrimas que amenazaban con brotarle de los ojos.

El día que Lionel Scaloni le dedicó el triunfo de la Copa América 2021 a su madre

Asimismo, en diciembre de 2022, tras ganarle la final a Francia y consagrarse campeón del mundo en el Estadio Lusail de Qatar, Scaloni regresó a Pujato para festejar con los suyos y compartió en Instagram una emotiva foto de sus padres a pura sonrisa, vestidos con camisetas albicelestes. “Feliz aniversario, argentinos y argentinas. No hay nada más lindo que ver a tu gente feliz. Gracias a mi cuerpo técnico, jugadores, dirigentes y a toda la delegación por hacer posible que el sueño sea realidad. Esta es la alegría más grande de mi vida, no habrá nada igual. ¡Vamos, Argentina! Gracias”, expresó.