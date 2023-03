El mensaje de Lionel Messi, tras finalizar la celebración del título Mundial: “Que esta locura no se termine nunca”

escuchar

La selección argentina de fútbol concluyó su celebración en el país por el campeonato Mundial en Santiago del Estero en una goleada histórica frente al combinado de Curazao. En una noche inolvidable repleta de goles, música y emoción Lionel Messi no pudo hablar con el público presente en el estadio pero no dejó pasar la oportunidad de agradecer a sus seguidores y los hinchas de la Scaloneta a través de sus redes sociales. “Les agradezco... que esta locura no termine nunca”, posteó.

El estadio Madre de Ciudades de la provincia de Santiago del Estero se vistió de celeste y blanco para recibir a la selección campeona del Mundo en el último partido de los 10 días de celebración de la tercera estrella conseguida en diciembre de 2022 en Qatar. Allí, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se despachó con siete tantos contra cero ante una selección de Curazao que no opuso resistencia.

Tras el pitazo final, La Mosca que entonó la canción “Muchachos” bajo un show de fuegos artificiales, y luego la selección se retiró del estadio. Pero a pesar de que Messi no pudo hablar ante el público sí lo hizo en su cuenta de Instagram.

En la red social posteó un compilado de imágenes junto con un texto: “ Qué forma más linda de cerrar estas fechas, impresionante hoy toda la gente en Santiago del Estero. Ojalá que podamos seguir compartiendo juntos muchos momentos como estos y que esta locura no se termine nunca ”.

El posteo superó los 4.000.000 de “Me Gusta” de manera casi instantánea y de igual forma miles de usuarios dejaron su mensaje de cariño al capitán. Entre ellos, exccompañeros y actuales figuras de la selección se sumaron para destacar las virtudes de La Pulga.

Uno de los primeros fue Ezequiel “Pocho” Lavezzi, quien supo vestir la camiseta de la Argentina en el Mundial de 2014 cuando también el equipo alcanzó la final. “!Verte feliz y generando momentos con ellos es hermoso Chabon! Que siga la sonrisa, que fútbol y potrero sobra. Desde afuera contagian cosas lindas a todos”, publicó el exSan Lorezno y PSG.

De la misma forma, Ángel Di María le dedicó un tierno mensaje a Leo con unas manos que aplauden y tres corazones, similar a lo que hizo el defensor Germán Pezzella. Por otro lado, el tenista Diego Shwartzman puso cuatro caritas con corazones rojos en los ojos.

LA NACION