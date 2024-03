Escuchar

Cada vez falta menos para la Copa América que se disputará en Estados Unidos este año y, en consecuencia, falta menos para volver a ver a dos históricos de la Selección Argentina, como lo son Lionel Messi y Ángel Di María, jugar sus últimos partidos con la albiceleste. En el caso del jugador de Benfica, ya confirmó que esta sería su última competencia oficial con la selección mayor. En este contexto, Ezequiel “Pocho” Lavezzi, quien continúa su tratamiento en un centro de salud mental luego de los episodios que protagonizó, les dedico un sentido mensaje a sus excompañeros.

Antes de la conquista de la Copa del Mundo 2022 y la Copa América 2021, la Selección Argentina padeció una etapa de fuertes cuestionamientos por llegar a las finales y no lograr los tan ansiados trofeos. El caso más emblemático fue el del Mundial 2014, donde el equipo argentino llegó a la gran final ante Alemania, pero por la mínima diferencia no pudo quedarse con el título. En ese partido jugaron emblemas como Lavezzi y Messi, pero Di María no pudo estar presente por una lesión en la competencia.

Di María, Lavezzi y Messi compartieron selección en el Mundial de Brasil 2014 Instagram Messi

A casi 10 años de aquel momento, con una Selección totalmente distinta, Ezequiel Lavezzi le envió un mensaje a sus amigos rosarinos a través de su cuenta personal de Instagram. En la imagen se ve una imagen simbólica de estos últimos años: Lionel Messi sacándose la cinta de capitán y poniéndosela a Ángel Di María. Ambos, por supuesto, con la camiseta albiceleste puesta.

Debajo del retrato en blanco y negro, el exfutbolista escribió: “Humildad, prestigio, magia y tanto fútbol”. Los dos referentes del equipo dirigido por Lionel Scaloni atraviesan sus últimos años dentro del fútbol profesional y la Copa América, que se jugará este año, será una de las últimas competencias con la Selección.

El mensaje de Ezequiel Lavezzi a Lionel Messi y Ángel Di María Instagram: @pocho22lavezzi

En el caso de Lionel Messi, nunca manifestó que esta competencia sería la última con la Argentina y muchos de sus jóvenes compañeros ya han expresado públicamente que intentan convencerlo para que llegue a la Copa del Mundo Estados Unidos-Canadá-México 2026. Pero todo es una incógnita hasta el momento para el futbolista de 36 años que juega en el Inter Miami (que cumplirá 39 en dicha competencia), y los hinchas todavía no quieren pensar en el instante en el que cuelgue los botines.

Este saludo de Ezequiel Lavezzi se da en el medio de su tratamiendo en el Centro Vida Sana, en la localidad de Libertador San Martín, Entre Ríos. El establecimiento que eligió el exfutbolista se trata de “un lugar que es un poquito más estricto y que tiene un poco más lo que el Pocho necesita para este momento de su vida”, según indicó Pepe Ochoa, panelista de LAM (América TV). El sitio web del lugar indica que se trata de “un centro de medicina del estilo de vida (Lifestyle Medicine Center) especializado en tratar el estrés, la ansiedad, la obesidad, el sobrepeso, el consumo de tabaco y también otras sustancias o conductas adictivas”.

En todo este contexto, se dio a conocer que el Pocho Lavezzi será padre por segunda vez, en esta oportunidad junto a su actual pareja, María Guadalupe Tauro.