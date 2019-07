El nadador chino al que sus rivales odian: no lo saludan ni comparten el podio

El británico Duncan Scott se niega a ocupar el podio luego de la final de los 200 metros libres en el Mundial de Natación de Gwanju, Corea del Sur. Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de julio de 2019 • 17:09

A sus 27 años, el nadador chino Sun Yang colecciona tantas medallas dentro de la piscina como críticas fuera de ella. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se transformó en el primer campeón olímpico de su país: su currículum incluye otras cinco preseas olímpicas. Y 11 títulos mundiales. El último lo consiguió el pasado martes en los 200 metros libres, y luego de una carrera repleta de polémica. Por un lado, porque el más veloz de la carrera, el lituano Danas Rapsys, fue descalificado. Por otro, porque lo que ocurrió en la ceremonia de premiación forzó a la Federación Internacional de Natación (FINA) a modificar el código de conducta de los nadadores.

"Sos un perdedor. ¡Yo gané!", le espetó Yang al británico Duncan Scott, quien se había negado a compartir el podio con el chino pese a tener colgada en el pecho la medalla de bronce. Scott no posó para los fotógrafos. Y ni siquiera le dio la mano a Yang. ¿La razón? Lo consideran un tramposo, un atleta que se dopa para conseguir mejores resultados.

La discusión con Scott: "Sos un perdedor. ¡Yo gané"

Dos días antes, el australiano Mack Horton había hecho lo mismo en la final de los 400 metros libres. La FINA advirtió a todos los protagonistas de esta historia: Scott, Horton y Yang. "Respetamos la libertad de expresión, pero siempre que se realice en el contexto adecuado. Nuestros atletas y sus entornos saben las responsabilidades que tienen, y que no pueden usar los torneos para hacer declaraciones o gestos personales", dice la advertencia para Horton. Ese domingo, luego de la prueba, los fanáticos (que se cuentan por miles) de Yang amenazaron por redes sociales al australiano, que había salido segundo en la prueba.

"No voy a compartir el podio con alguien que se comporta de la manera en que él lo ha hecho", dijo Horton luego de la carrera, entrevistado por la RAI. "Faltarme el respeto a mi está OK, pero faltárselo a China fue muy desafortunado", contraatacó Yang en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

El australiano que no subió al podio

Todo el ruido alrededor de Yang se generó porque la Agencia Mundial Antidoping (WADA, en inglés) apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) una resolución que absolvía a Yang de un incidente en el que rompió muestras de su propia sangre para impedir que las analizaran. Fue durante uno de los tantos controles de rutina que los nadadores deben pasar. Un panel independiente juzgó que la negativa de Yang a entregar una muestra no violó ninguna normativa vigente. Los jueces entendieron que los recolectores de la muestra no supieron identificarse correctamente ni entregaron las credenciales y los papeles requeridos para hacerlo, según reportó el New York Times.

Después de la premiación de los 200 metros libres en el Mundial de Natación de Gwanju, el chino Sun Yang encara al británico Scott y le dice: "Sos un perdedor. Yo gané". Fuente: AP

Para Horton, el TAS debía haber definido la situación de Yang antes del Mundial de Gwangju (Corea del Sur). Así, la FINA se habría ahorrado situaciones como las que se vivieron en los podios de los 200 y 400 metros libres. De todas maneras, lo que ocurrió sirvió para que las autoridades reformaran las reglas. Y redactaran un nuevo código de conducta. A partir de ahora habrá tolerancia cero para las manifestaciones personales o políticas durante las ceremonias de premiación. El nuevo artículo 3 del código de conducta dice: "Los competidores tendrán que tener una conducta adecuada durante toda la competencia, incluyendo las ceremonias de premiación, las fotografías y las conferencias de prensa. Deberán evitar cualquier comportamiento ofensivo o impropio hacia los jueces, los otros competidores, los integrantes de los equipos y los espectadores durante todo el transcurso de la competencia. Cualquier declaración o comportamiento político, religioso o discriminatorio está estrictamente prohibido.