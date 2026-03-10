LA NACION

La agenda de la TV del miércoles: Boca-San Lorenzo por el torneo Apertura y Real Madrid-Manchester City en la Champions

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Boca se enfrenta con San Lorenzo en la Bombonera, en un clásico de la décima fecha del torneo Apertura
Boca se enfrenta con San Lorenzo en la Bombonera, en un clásico de la décima fecha del torneo AperturaMarcelo Endelli - Getty Images South America

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 11 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 17.30 Argentinos Juniors vs. Rosario Central. TNT Sports
  • 17.30 Banfield vs. Gimnasia (LP). ESPN Premium
  • 19.45 Boca vs. San Lorenzo. ESPN Premium
  • 22 Atlético Tucumán vs. Aldosivi. ESPN Premium
  • 22 Independiente Rivadavia vs. Barracas Central. TNT Sports

Champions League

  • 14.45 Bayer Leverkusen vs. Arsenal. Los octavos de final, partido de ida. ESPN
  • 17 Bodo/Glimt vs. Sporting Lisboa. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports 2
  • 17 PSG vs. Chelsea. Los octavos de final, partido de ida. ESPN
  • 17 Real Madrid vs. Manchester City. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports

CONCACAF Champions Cup

  • 20.15 Nashville vs. Inter Miami. Los octavos de final, partido de ida. Disney+
El Inter Miami de Lionel Messi jugará ante Nashville
El Inter Miami de Lionel Messi jugará ante Nashville Johnnie Izquierdo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Copa Libertadores

  • 19 Sporting Cristal vs. Carabobo. La tercera rueda, partido de vuelta. Fox Sports
  • 21.30 Deportes Tolima vs. O’Higgins. La tercera rueda, partido de vuelta. Fox Sports

Brasileirão

  • 19 Atlético Mineiro vs. Inter de Porto Alegre. Canal 116 (Flow)

TENIS

Indian Wells

  • 15 Los octavos de final. ESPN 2 y Disney+
  • 19 Los octavos de final. ESPN 3 y Disney+
  • 22 Los octavos de final. ESPN 3 y Disney+
Novak Djokovic juega ante Jack Draper
Novak Djokovic juega ante Jack DraperWILLIAM WEST - AFP

BÁSQUETBOL

La NBA

  • 20.30 Orlando Magic vs. Cleveland Cavaliers. ESPN 2
  • 23 Denver Nuggets vs. Houston Rockets. ESPN 2
