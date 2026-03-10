La agenda de la TV del miércoles: Boca-San Lorenzo por el torneo Apertura y Real Madrid-Manchester City en la Champions
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 11 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17.30 Argentinos Juniors vs. Rosario Central. TNT Sports
- 17.30 Banfield vs. Gimnasia (LP). ESPN Premium
- 19.45 Boca vs. San Lorenzo. ESPN Premium
- 22 Atlético Tucumán vs. Aldosivi. ESPN Premium
- 22 Independiente Rivadavia vs. Barracas Central. TNT Sports
Champions League
- 14.45 Bayer Leverkusen vs. Arsenal. Los octavos de final, partido de ida. ESPN
- 17 Bodo/Glimt vs. Sporting Lisboa. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports 2
- 17 PSG vs. Chelsea. Los octavos de final, partido de ida. ESPN
- 17 Real Madrid vs. Manchester City. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports
CONCACAF Champions Cup
- 20.15 Nashville vs. Inter Miami. Los octavos de final, partido de ida. Disney+
Copa Libertadores
- 19 Sporting Cristal vs. Carabobo. La tercera rueda, partido de vuelta. Fox Sports
- 21.30 Deportes Tolima vs. O’Higgins. La tercera rueda, partido de vuelta. Fox Sports
Brasileirão
- 19 Atlético Mineiro vs. Inter de Porto Alegre. Canal 116 (Flow)
TENIS
Indian Wells
- 15 Los octavos de final. ESPN 2 y Disney+
- 19 Los octavos de final. ESPN 3 y Disney+
- 22 Los octavos de final. ESPN 3 y Disney+
BÁSQUETBOL
La NBA
- 20.30 Orlando Magic vs. Cleveland Cavaliers. ESPN 2
- 23 Denver Nuggets vs. Houston Rockets. ESPN 2
