El nuevo proyecto de Rafael Nadal lejos del tenis: “Una aventura muy especial”

Rafael Nadal suma una nueva faceta a su perfil empresarial tras su retiro del circuito profesional de tenis. El deportista mallorquín presentó El Tenista, su primer vino elaborado en colaboración con la histórica bodega Viñas Familia Gil. El proyecto, gestado desde hace tiempo, busca revalorizar viñedos antiguos y consolidar un producto de alta calidad en la región española de Murcia. Según informa el Diario de Mallorca, el tinto ecológico nace de cepas de Monastrell con más de medio siglo de antigüedad, situadas a 750 metros de altura, las cuales parecían destinadas al olvido antes de esta intervención.

El extenista visitó recientemente Jumilla para supervisar las instalaciones de la firma vinícola, y durante su recorrido, caminó por los viñedos, probó las uvas de la cosecha y firmó un barril de la bodega. La alianza no responde a un contrato de imagen convencional, sino a una amistad tejida con los años.

Esta colaboración integra el proyecto denominado Dominio del Liftado. La producción destaca por su carácter limitado, con un rendimiento de 700 gramos de uva por cepa y una vendimia manual. El producto pasa 18 meses en barricas nuevas de roble francés, y la bodega describe notas de fruta negra madura, vainilla y especias dulces en el perfil sensorial de la bebida.

Durante su visita, Nadal recorrió los viñedos, probó las uvas de la cosecha y firmó un barril de la bodega Instagram (@rafaelnadal)

El propio Nadal destacó su entusiasmo a través de su cuenta de Instagram: “Hay proyectos que te hacen especial ilusión, y este es uno de ellos”. Además, el deportista remarcó el vínculo con la histórica bodega: “Desde hace un tiempo tengo la suerte de compartir con la Familia Gil una aventura muy especial: la creación de El Tenista, un vino que ha nacido de una ilusión compartida y de una manera muy parecida de entender las cosas”. Además, el manacorí expresó su satisfacción ante el aprendizaje constante: “Me hace muy feliz poder formar parte de este proyecto, aprender de una familia con tanta experiencia y compartir con ellos este camino”.

Rafa Nadal evidenció su expectativa con su publicación en redes sociales Captura Instagram (@rafaelnadal)

El diseño de la botella refleja la identidad del deportista: la etiqueta exhibe un fondo blanco donde figura el nombre del vino junto a una marca visual que evoca el pique de una pelota de tenis sobre una pista de polvo de ladrillo. El reverso de la botella incluye el logotipo del tenista junto a los distintivos de la Denominación de Origen Protegida de Jumilla. El producto ya figura en tiendas especializadas con un precio estimado de 60 euros, lo que se convierte en poco más de 67 dólares.

La trayectoria de Bodegas Juan Gil comenzó en 1916 con Juan Gil Jiménez, donde tras décadas de producción a granel, la cuarta generación, encabezada por el ingeniero aeronáutico Miguel Gil Vera, refundó la empresa en 2002 para enfocar la actividad hacia el embotellado de calidad. En la actualidad, el grupo Gil Family Estates gestiona once bodegas en diez denominaciones de origen españolas y mantiene una fuerte presencia exportadora.

Con la presentación de El Tenista, Nadal confirmó su arribo a un nuevo mercado Instagram (@rafaelnadal)

Nadal, por su parte, amplía así una cartera de inversiones que ya incluye la Rafa Nadal Academy, la cadena hotelera ZEL, proyectos inmobiliarios y sociedades de capital riesgo como Inversiones Garbet. Esta iniciativa agrícola representa un paso adicional en su carrera fuera de las pistas, donde el esfuerzo y la constancia marcan, nuevamente, el ritmo del trabajo diario del exdeportista. La recepción del mercado inicial acompaña el lanzamiento de una propuesta que busca recuperar tierras y tradiciones vinícolas mediante un enfoque profesional y ambicioso bajo la marca del extenista español.