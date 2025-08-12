Scioli confirmó que Rafael Nadal traerá siete hoteles de su cadena de lujo a la Argentina: cómo son y dónde estarán

La leyenda del tenis Rafael Nadal —que tantas veces fue ovacionado por el público argentino en el Buenos Aires Lawn Tennis Club— volverá a tener presencia en el país, aunque esta vez fuera de las canchas: el ex número uno del mundo desembarcará en la Argentina con uno de sus hoteles. Así lo confirmó hace tres meses el grupo español Meliá Hotels International a Forbes Argentina y hoy lo reafirmó Daniel Scioli, el actual secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación en su cuenta X con el siguiente texto: “Rafa Nadal desembarca en Argentina con emprendimiento turístico: 7 hoteles de lujo junto a Meliá Hotels International. Esto muestra el interés creciente en esta Argentina del Presidente @JMilei de personalidades emprendedoras como @GabrielEscarrer, CEO de Meliá Hotels, y de un fuera de serie como Rafa, ahora en otra etapa de su vida. Siete hoteles de su línea ZEL serán establecidos en distintos destinos maravillosos de nuestro país. Argentina, el mejor país del mundo".

Rafa Nadal desembarca en Argentina con emprendimiento turístico: 7 hoteles de lujo junto a Meliá Hotels International.



Esto muestra el interés creciente en esta Argentina del Presidente @JMilei de personalidades emprendedoras como @GabrielEscarrer, CEO de Meliá Hotels, y de un… pic.twitter.com/VHdAMMocAz — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) August 12, 2025

Nadal lanzó en 2023 la marca ZEL, un concepto hotelero que busca exportar el estilo de vida mediterráneo a diferentes destinos del mundo, junto a la cadena Meliá.

Los hoteles se enmarcan dentro de un plan de expansión en la Argentina, que contempla una inversión de US$200 millones para abrir siete nuevos emprendimientos en los próximos cinco años. La estrategia apunta a destinos de naturaleza y alta demanda turística como El Calafate, Bariloche, Ushuaia, Mendoza, Iguazú, Posadas y Salta, y entre ellos estará el primer ZEL argentino.

Zel Mallorca, el primer hotel de Rafael Nadal y Meliá en Mallorca, fue inaugurado en 2023 tripadvisor

Actualmente, Meliá opera cinco hoteles en la Argentina —tres propios y dos franquiciados—, entre los que se destaca el Gran Meliá Iguazú, ubicado dentro del Parque Nacional con vistas directas a las cataratas. Este hotel no solo es el buque insignia del grupo en el país, sino que también está nominado en tres categorías de los World Travel Awards 2025: “Mejor Hotel de Sudamérica”, “Mejor Hotel Ecológico” y “Mejor Resort de Argentina”.

El primer paso de esta nueva etapa fue la transformación del ex Sofitel Arroyo en Casa Lucía, un hotel cinco estrellas de lujo reposicionado tras una inversión de US$8 millones. A ese proyecto se suman un Gran Meliá en construcción en Ushuaia y un Innside en Costa del Este, ambos desarrollos en conjunto con el Grupo Almarena.

El hotel Gran Meliá Iguazú está adentro del parque nacional y posee vistas a las cataratas

Con el nuevo plan, la cadena pasará a tener 12 establecimientos en el país, y entre ellos estará el debut local de ZEL, una marca que ya cuenta con sedes en Mallorca, Costa Brava y, recientemente, en Punta Cana.

Según explicó a Forbes Víctor Donmez, director general de Latinoamérica de Meliá Hotels International, todos los proyectos se desarrollarán bajo el formato de franquicia, lo que permitirá acelerar los tiempos de ejecución.

“Tenemos más de 30 años en la Argentina, por lo que los cambios de realidades no son nuevos para nosotros. Tuvimos momentos buenos, malos y regulares, pero siempre el resultado fue positivo”, explicó Donmez.

Un anticipo del concepto que llegará al país

En marzo de 2025, la marca ZEL aterrizó en el Caribe con la apertura del ZEL Punta Cana, un resort all inclusive que traslada el espíritu mediterráneo al corazón de República Dominicana. Se trata de la primera expansión internacional de esta marca desarrollada por Meliá Hotels International en alianza con Nadal, que ya cuenta con dos establecimientos en España: en Mallorca y en la Costa Brava.

El hotel ZEL Punta Cana, inaugurado en marzo de 2025 Meliá International

ZEL nació con una idea central: llevar el estilo de vida mediterráneo a otros rincones del mundo a través de una experiencia hotelera basada en naturaleza, movimiento y conexión. “Un espacio para sentirse bien, activo y libre”, lo definió Nadal, quien participó personalmente en la conceptualización del complejo, aportando su visión sobre el deporte como herramienta de equilibrio físico y mental.

El resort cuenta con 190 suites distribuidas entre jardines tropicales, piletas y senderos de vegetación nativa. Las habitaciones están diseñadas bajo el concepto de “outdoor living”, con una estética que combina materiales naturales, tonos claros y espacios que invitan a abrir las puertas al exterior.

La habitación más amplia con comodidades para estadías prolongadas Meliá International

En cuanto a su propuesta gastronómica, el hotel alberga ocho restaurantes y bares que fusionan sabores mediterráneos con ingredientes locales. Se destacan PARDA, un buffet de cocina fresca y estacional; Nokyo, que cruza técnicas japonesas con recetas ibéricas; y Tacorini, una fusión entre la cocina griega y la mexicana.

El resort funciona bajo modalidad all inclusive, y sus tarifas reflejan el nivel de exclusividad y servicio. Una noche en una Zel Suite parte desde los $447.802, las Master Suites desde $494.158, y las Swim-Up Suites desde $652.696. Todas las estadías incluyen actividades de bienestar, oferta gastronómica completa, traslados internos y experiencias pensadas para recuperar el equilibrio cuerpo-mente.