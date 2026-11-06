El padre de Colapinto llevó el casco de su hijo a la Basílica de Luján para que fuera bendecido antes del GP de Brasil

Tras ser penalizado en el Gran Premio de México y pasar de la octava posición a la decimoquinta y terminar sin puntos, Franco Colapinto se prepara para disputar su carrera “de local”. Este fin de semana se corre el Gran Premio de Brasil y la presencia argentina se va a sentir, y mucho, en el circuito de Interlagos. En la previa, Aníbal Colapinto decidió hacer algo muy especial para proteger a su hijo: se trasladó a la Basílica Nuestra Señora de Luján con el casco de piloto para que fuera bendecido.

En un video que compartió el cantante Germán Nápoli en sus historias de Instagram el jueves 5 de noviembre, se pudo ver el momento en el que Aníbal Colapinto sostenía el casco de Franco para que el padre Lucas García, rector de la Basílica de Luján, lo bendijera.

Aníbal Colapinto llevó el casco de Franco a la Basílica de Luján para que fuera bendecido antes del GP de Brasil (Foto: Captura / Instagram @gernapolivoz)

“Le vamos a pedir al Señor que derrame esta bendición sobre el casco de Franco para que la virgencita lo cuide siempre y lo acompañe en todas sus carreras, que le regale siempre tener este corazón bueno que él tiene para ayudar a los demás”, expresó el sacerdote y roció tanto al casco como a los presentes con agua bendita. “Con Messi casi ganamos el Mundial, así que esperemos que ganemos la carrera”, sentenció, puesto que en la previa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, bendijo los botines del excapitán de la selección argentina.

Franco y Aníbal Colapinto, apoyo incondicional @WilliamsRacing

En la previa del Gran Premio de Brasil, el piloto de Alpine recibió a prensa escrita argentina, incluida LA NACION, e hizo un balance sobre su temporada. “Creo que es positivo, ¿no? En general, fue un año que arrancó un poco más complicado y después fuimos mejorando, y el equipo, en comparación con el año pasado, dio un salto muy grande. Así que contento con el balance hasta ahora. Obviamente, hay mucho por mejorar y por seguir trabajando, pero es un buen salto en comparación con el año pasado, tanto en lo que tuvimos que trabajar como en lo que teníamos como expectativas”, sostuvo, reconociendo que por ahora “está complicado” posicionarse en quinto puesto en el campeonato de constructores. Con 108 puntos, es Racing Bulls la escudería que ocupa ese lugar, seguida por Alpine con 69 puntos.

"Hay mucho por mejorar y por seguir trabajando, pero es un buen salto en comparación con el año pasado", sostuvo Colapinto al reflexionar sobre su temporada en Alpine Bradley Collyer - PA Images - PA Images

“Creo que para el año que viene tenemos un panorama claro de dónde hay que mejorar. Obviamente, hay que intentar ser, por momentos, un poco más consistentes y mejorar puntos clave del auto, pero lo más positivo es el salto que dimos”, reflexionó.

Cuándo corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil

Franco Colapinto ya comenzó a girar en el circuito de Interlagos. Este viernes 6 de noviembre, a las 12.30 (hora argentina), comenzó la Práctica libre 1 y el argentino terminó en la novena posición, dos posiciones detrás de Gabriele Minì, que reemplazó a Pierre Gasly.

A las 16 tendrá lugar la Práctica libre 2, mientras que el sábado 7 a las 11.30 se desarrollará la Práctica libre 3, seguida a las 15 por la Clasificación. El domingo 8 a las 14 se desarrollará la final. Todas las instancias se transmitirán en vivo por TV a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play, y a través de la plataforma digital Disney+ Premium.