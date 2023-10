escuchar

SANTIAGO DE CHILE.- Mientras los Juegos Panamericanos Santiago 2023 ya encaran la segunda parte del calendario de competencias, la delegación argentina viene ofreciendo una pobre actuación a nivel general: hasta las primeras horas de la tarde del domingo, apenas dos oros en wakeboard y una posición en el medallero en el puesto 12°, muy lejos de las expectativas y a una gran distancia respecto del rendimiento de Lima 2019, cuando se cosecharon 32 oros y se superaron las 100 medallas. La situación es preocupante a nivel deportivo.

Encima, un representante albiceleste denunció alguna situación polémica: es el caso del experimentado Sebastián Rossi, en el canotaje slalom. El palista buscaba una medalla en la prueba de C1, pero en el momento de la definición por el oro recibió cuatro penalizaciones de dos segundos por tocar las puertas del recorrido en el río Aconcagua y culminó en el 4° puesto. El atleta de Olivos aseguró que iba a presentar una protesta oficial a la organización.

🗣️ "CASUALMENTE LA JUEZA ES LA MAMÁ DEL ESTADOUNIDENSE CON EL QUE PELEÁBAMOS POR EL ORO" 🛶



Sebastián Rossi finalizó 4° en la final de la categoría Canotaje Slalom. Minutos más tarde, conversó con @jotamrinaldi, criticó los segundos que le restaron por infracciones y apuntó… pic.twitter.com/w2QSxf7Wly — TyC Sports (@TyCSports) October 29, 2023

“No es que lo sentí, hubo un error. Se levanta mucho viento, entiendo que es para todos, y las puertas se mueven, pero... Me ponen cuatro penalidades de dos segundos. Tres las sentí, la última, de pelotudo porque me apuré para intentar llegar al bronce. Pero la cuarta, la de la puerta ocho, no. Da bronca, porque si está el toque, está; pero en este caso no está, amigo. Cada vez estoy más seguro que no la toqué, desde que salí del agua estoy repitiendo la pasada en mi cabeza y cada vez me convenzo más. Una pena”, contó Rossi en la entrevista con TyC Sports.

Enseguida, el canoísta argentino denunció la irregularidad: “Casualmente la jueza de la puerta ocho es la mamá del chico de Estados Unidos con el que estaba peleando el oro [Zachary Lokken, que ganó la medalla dorada]. Y no es la primera vez que me cobra un toque. Una vez me cobró que toqué la puerta con una cinta del chaleco... Esta vez la verdad no sé qué cobró, quiero creer que fue un error honesto porque encima su hijo ya había asegurado el oro. Yo nunca hablo mal de nadie, me gusta jugar limpio. Pero acá me jugaba una medalla que para mí es apoyo y respaldo para seguir compitiendo”, se despachó Rossi.

Sebastián Rossi tiene dos participaciones olímpicas DANTE FERNANDEZ/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

Rossi, que terminó con una puntuación de 110,65 y un tiempo de penalización de 8.00, tiene una larga trayectoria en el canotaje slalom y participaciones en las citas más importantes, como en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, además que ganó dos medallas en los Juegos Panamericanos: obtuvo la de bronce en C2 en Toronto 2015 junto a su hermano Lucas y se colgó la medalla plata en C1 en Lima 2019.

