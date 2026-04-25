Inter Miami vs. New England Revolution, en vivo, por la MLS
El equipo de Florida procura su tercera victoria consecutiva bajo el mando de Guillermo Hoyos
Messi, De Paul y Suárez, titulares
Guillermo Hoyos decide confiar en el “doble 9″ para el cruce con New England. Por ende, tanto el uruguayo Luis Suárez como el argentino nacionalizado mexicano Germán Berterame serán titulares. Lionel Messi estará desde el inicio y portará el brazalete de capitán. También empezarán el partido Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján (ex zaguero de San Lorenzo) y Facundo Mura (ex defensor de Racing). Inter Miami tendrá esta formación titular: Dayne St. Clair; Micael Silva, Maximiliano Falcón y Gonzalo Luján; Facundo Mura, Noah Allen, Rodrigo De Paul y David Ruiz; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame.
Así salimos hoy 🫡🩷 pic.twitter.com/zjYKPLWbLz— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 25, 2026
New England tiene a sus once titulares
El visitante ya tiene resuelta su formación inicial para jugar contra Inter Miami en el Nu Stadium. Empezará con Matt Turner; Will Sands, Mamadou Fofana, Ethan Kohler e Ilay Feingold; Brooklyn Raines, Carles Gil y Alhassan Yusuf; Peyton Miller, Dor Tugreman y Griffin Yow. El argentino Luca Langoni, ex delantero de Boca, esperará su chance en en banco de suplentes.
El equipo! #MIAvNE • @MichelobULTRA pic.twitter.com/zevXI2vTiV— New England Revolution (@NERevolution) April 25, 2026
La cobertura al instante de Inter Miami vs. New England
Inter Miami, segundo en la conferencia del Este, recibirá desde las 20.30 de Argentina a New England Revolution, que marcha tercero en su zona de la Major League Soccer. El encuentro, que será transmitido por Apple TV, promete ser un gran partido. Las Garzas procurarán seguir con el puntaje perfecto bajo el mando de Guillermo Hoyos: consiguieron dos triunfos en dos partidos. LA NACION cubrirá al instante lo que suceda.
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Asistente de Contepomi. Vive en Nueva Zelanda, trabaja a distancia con los Pumas y apunta a consolidarlos entre los cuatro mejores
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