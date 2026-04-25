Inter Miami vs. New England Revolution, en vivo, por la MLS

Guillermo Hoyos decide confiar en el “doble 9″ para el cruce con New England. Por ende, tanto el uruguayo Luis Suárez como el argentino nacionalizado mexicano Germán Berterame serán titulares. Lionel Messi estará desde el inicio y portará el brazalete de capitán. También empezarán el partido Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján (ex zaguero de San Lorenzo) y Facundo Mura (ex defensor de Racing). Inter Miami tendrá esta formación titular: Dayne St. Clair; Micael Silva, Maximiliano Falcón y Gonzalo Luján; Facundo Mura, Noah Allen, Rodrigo De Paul y David Ruiz; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame.

Así salimos hoy 🫡🩷 pic.twitter.com/zjYKPLWbLz — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 25, 2026