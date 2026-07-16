Quién es Piers Morgan, el periodista inglés que llamó “idiotas sin clase” a la selección argentina

El periodista inglés Piers Morgan quedó en centro de una controversia después de la victoria de la selección argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra, que clasificó al equipo de Lionel Scaloni a la final del Mundial 2026.

El conductor británico reaccionó con insultos a la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” que algunos integrantes del plantel desplegaron sobre el césped del estadio de Atlanta durante los festejos.

Gioavini Lo Celso sostiene una bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas" tras la victoria del conjunto de Scaloni frente a Inglaterra SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Idiotas sin clase. Espero que España los aplaste tan mal en la final como los aplastamos en la Guerra de las Malvinas”, escribió Morgan en su cuenta oficial de la red social X.

La publicación fue una respuesta a las imágenes de Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y otros futbolistas argentinos con la bandera, una manifestación que también generó críticas en el Reino Unido y pedidos para que la FIFA investigue una posible infracción a las normas que prohíben los mensajes políticos.

El mensaje de Piers Morgan en respuesta al despliegue de una bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas" tras el partido ante Inglaterra

Quién es Piers Morgan

Nacido el 30 de marzo de 1965 en Guildford, Surrey, Morgan comenzó su carrera periodística en el diario The Sun. Su gran salto llegó en 1994, cuando Rupert Murdoch lo designó editor del dominical News of the World. Un año después asumió la dirección del Daily Mirror, uno de los diarios de mayor circulación local.

Su etapa al frente del tabloide terminó en 2004. El grupo editor lo despidió después de que el periódico publicara fotografías que mostraban a soldados británicos torturando prisioneros iraquíes. Las imágenes resultaron ser falsas y el diario reconoció posteriormente que habían sido manipuladas.

El gran salto de Morgan llegó en 1994, cuando Rupert Murdoch lo designó editor del dominical News of the World

Tras dejar la prensa escrita, Morgan consolidó una extensa carrera en televisión. Fue jurado de Britain’s Got Talent y America’s Got Talent, reemplazó a Larry King en CNN entre 2011 y 2014 con el programa Piers Morgan Live y más tarde se convirtió en uno de los conductores de Good Morning Britain.

En marzo de 2021 protagonizó una de las mayores controversias de su carrera. Después de la entrevista que Meghan Markle y el príncipe Harry concedieron a Oprah Winfrey -que exponía las razones detrás de su salida de la familia real británica, Morgan afirmó al aire que no creía las declaraciones de la duquesa de Sussex, incluida su revelación sobre problemas de salud mental y pensamientos suicidas.

Tras dejar la prensa escrita, Morgan consolidó una extensa carrera en televisión

Sus comentarios generaron un récord de denuncias ante el Ofcom -el organismo regulador independiente y la autoridad de competencia para las industrias de comunicación en el Reino Unido- y provocaron su salida inmediata de Good Morning Britain. Posteriormente, el periodista lanzó Piers Morgan Uncensored, un programa de entrevistas que hoy tiene una fuerte presencia en YouTube y otras plataformas digitales.

Uno de los episodios de mayor repercusión de su actual programa ocurrió en mayo de 2024, cuando entrevistó a Fiona Harvey, la mujer que aseguró haber inspirado el personaje de Martha Scott en la exitosa serie Bebé reno (Baby Reindeer), de Netflix. Harvey negó las acusaciones de acoso retratadas en la ficción, cuestionó la versión del creador Richard Gadd y posteriormente inició una demanda contra Netflix por difamación, lo que volvió a colocar el programa de Morgan en el centro del debate mediático.

En el ámbito deportivo, Morgan mantiene una relación cercana con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo y es uno de sus principales defensores en el histórico debate con Lionel Messi.

En el ámbito deportivo, Morgan mantiene una relación cercana con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo Facebook

En noviembre de 2022, consiguió una entrevista exclusiva con el delantero que tuvo repercusión mundial. Durante la conversación, Ronaldo aseguró que se sentía “traicionado” por el Manchester United, cuestionó al entrenador Erik ten Hag y criticó a la dirigencia del club. Días después de la emisión, el Manchester United anunció la rescisión del contrato del futbolista por mutuo acuerdo.

Morgan sostuvo en reiteradas ocasiones que considera a Ronaldo superior a Messi e incluso llegó a afirmar que, a su juicio, Diego Maradona fue mejor futbolista que el capitán argentino.

El último proyecto del periodista inglés fue Piers Morgan Uncensored, un programa de entrevistas que hoy tiene una fuerte presencia en YouTube y otras plataformas digitales

Además de sus cruces televisivos, Morgan quedó involucrado durante años en las investigaciones sobre las prácticas ilegales de algunos tabloides británicos para obtener información privada.

Aunque siempre negó haber participado en escuchas telefónicas ilegales, en diciembre de 2023 un juez del Tribunal Superior de Londres concluyó, en una demanda contra Mirror Group Newspapers, que existían pruebas de que Morgan conocía esas prácticas mientras dirigía el Daily Mirror. El periodista rechazó nuevamente esa conclusión y negó cualquier participación en actividades ilícitas.

Un cruce previo por Malvinas y chicanas a la selección

Las publicaciones posteriores a la semifinal del Mundial no constituyen el primer ataque público de Morgan hacia la Argentina. En abril, intervino en una discusión en X sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

En uno de sus mensajes escribió que, si Estados Unidos dejaba de respaldar la posición británica sobre el archipiélago, el Reino Unido debería “reclamar” los Estados Unidos. El intercambio derivó en respuestas de Eric Trump y del ministro de Economía argentino, Luis Caputo, quien ironizó con que Morgan era “la única persona en el mundo” que considera a Cristiano Ronaldo mejor que Lionel Messi.

El primer cruce entre Piers Morgan y Luis Caputo por la soberanía de las Islas Malvinas Twitter (X)

Durante la semifinal entre Inglaterra y la Argentina, también utilizó sus redes sociales para seguir el partido en tiempo real. En el primer tiempo preguntó de forma irónica “¿Está jugando Messi?”, luego elogió el planteo táctico de Thomas Tuchel cuando Inglaterra ganaba 1 a 0 y, tras la remontada argentina, publicó únicamente la sigla “FFS”, una expresión coloquial en inglés utilizada para manifestar frustración.

Fue tras aquellos comentarios que Morgan emitió su comentario sobre la bandera de Malvinas. Su planteo, tal como ocurrió hace tres meses atrás, recibió una respuesta de Caputo. “Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas van a pasar seguro: los argentinos vamos a celebrar igualmente, y vos vas a seguir siendo un mediocre y resentido”, contestó el titular del Palacio de Hacienda.