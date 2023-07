“¿Qué acabo de decir?”: el fuerte cruce entre Sebastián Vignolo y Marcelo Benedetto por el VAR

escuchar

Este jueves, Unión y Boca Juniors empataron 0 a 0 en el estadio 15 de abril. En el minuto dos del segundo tiempo, el futbolista Claudio Corvalán anotó un gol que, tras la revisión en el VAR, fue anulado. A partir de este hecho, los periodistas de Equipo F (ESPN) debatieron acerca del funcionamiento de la herramienta tecnológica, lo cual produjo un intenso contrapunto entre Sebastián Vignolo y Marcelo Benedetto.

En primera medida, Vignolo recordó que “el VAR llegó para clarificar” las jugadas polémicas, pero “no sólo que no está clarificando, sino que potencia el error” de los referís: “Los hace más graves; entonces, terminas desconfiando y no crees en nadie, y cuando vos no crees en nadie, entras en una situación realmente desagradable, peligrosa y dramática”.

“Cuando no solo el árbitro se equivoca, sino que el VAR también lo hace, yo ya no sé... Nadie quiere meterse en un lugar donde, para entrar a ese lugar, tenés que tener pruebas. Cuando vos crees que hay algo deshonesto, desleal, tener que tener pruebas. Las que tenemos nosotros son los errores que vemos. Me quedo en el error porque no tengo las pruebas para lo otro. Ahora: son errores graves”, enfatizó, al sugerir que podría existir una intencionalidad en los fallos.

A la vez, admitió que las jugadas milimétricas, “hasta para el VAR” pueden ser difíciles de analizar. Sin embargo, indicó que, el gol anulado a Corvalán, no entra en esa categoría. “Puede haber jugadas de interpretación; esta, no”.

La jugada de la polémica: ¿está adelantado en su posición el futbolista Cristian Corvalán?

En ese momento, intervino Benedetto, y le dijo a Vignolo: “¿Sabés cuál es el tema? Está claro que al VAR lo manejan las personas; en este caso, se equivocaron. Normalmente, la teoría, ¿cuál era? Te iba a mejorar, a salvaguardar de los errores, y acá, ¡termina siendo lo contrario!”. Antes de que pudiera terminar su frase, tanto el Chavo Fucks, dijo por lo bajo: “No, no”. Al instante, el cronista le pidió: “Bueno, dejame, después lo discutís”. En línea con Fucks, Vignolo vociferó: “No, no, ¡no le echemos la culpa al VAR!”.

En su defensa, Benedetto respondió: “Pero yo no estoy hablando del VAR”. “La culpa no es del VAR, sino de cómo lo están manejando”, retrucó Vignolo, sin que Marcelo pudiera terminar su frase. Visiblemente enojado, el periodista le contestó, con tono serio: “¿Y qué acabo de decir? Si vos me vas a corregir algo que yo no estoy diciendo...”.

Mirando a sus compañeros, Vignolo susurró: “El tono...”. Insistente, Benedetto reiteró: “Yo no estoy hablando del VAR, estoy hablando de las personas que lo manejan. Acá, si no hubiera existido el VAR y las personas que ayudan al árbitro, esto era gol. ¡No estoy hablando del VAR!”.

En ese momento, en el programa, transmitieron la conferencia de prensa que brindó el entrenador de Boca, Jorge Almirón, e irónicamente, Vignolo le preguntó a su colega, para bajar el tono de la discusión: “¿Podemos ir, Marce?”. “Sí, perdón por el énfasis”, cerró, más tranquilo, el columnista de Equipo F.

LA NACION