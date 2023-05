El exabrupto de Horacio Pagani en plena discusión con Distasio: “El más campeón de...”

escuchar

El periodista Horacio Pagani estalló este domingo en plena discusión con su compañero de programa, Nicolás Distasio, en Pasión por el Fútbol (eltrece), mientras intercambiaban sus puntos de vista sobre el superclásico que tuvo lugar la semana pasada, y que dio como ganador a River Plate. Según Distasio, Boca Juniors “jugó con miedo” en la cancha de River, ya que su entrenador, Jorge Almirón, dispuso formar su equipo con “cinco defensores”. “Le faltó picante, personalidad”, añadió.

Irónicamente, Pagani respondió: “Generalmente, los jugadores ven la camiseta de River y se asustan. Toda la historia fue así. Ahora, ¿por qué Boca tiene más partidos ganados que River? No se sabe”. En tanto, Nicolás lanzó: “Es verdad: en el último tiempo ha pasado mucho. Desde Madrid para acá, ha pasado mucho”, en relación al “miedo” que tendrían los futbolistas xeneizes para jugar contra el conjunto millonario.

Luego, el periodista identificado con River señaló que la historia favorece a Boca en los enfrentamientos “por los arbitrajes”. Allí, Pagani, extemporáneamente, recordó que el club de Núñez estuvo 18 años sin salir campeón del fútbol local. “¡Eh, cómo sabe de historia! Y así todo es el más campeón de Argentina”, replicó el cronista.

En ese momento, Horacio le recordó a Distasio que Boca “le lleva seis títulos” a River en la tabla de títulos conquistados. Sin embargo, para Nicolás, “el más campeón del fútbol argentino” es, igualmente, “La Banda”. Enfurecido, el experimentado columnista replicó: “El más campeón de la po...”. Ofendido, su interlocutor le espetó: “En este nivel no se puede discutir”.

Con humor, el conductor Sebastián Vignolo advirtió que Pagani no llegó a terminar de pronunciar la mala palabra: “¡No dijo nada! ¡Amagó! No es nada. Yo me asusté. Dije: ‘Uy, qué día mañana’”. Por su lado, la periodista Bárbara Fritzler acotó, en la misma línea: “Puntos suspensivos...”.

Más adelante, en otro tramo del programa, los periodistas hablaron sobre Racing, y en un balance sobre el ciclo de Fernando Gago al frente de La Academia, Federico Bulos lanzó: “Es más positivo que negativo. Los dos títulos que enumera no los tengo en cuenta”, añadió. Allí, Distasio le preguntó a su colega: “¿Pero por que Ibarra y Riquelme cuentan la Supercopa con Patronato, y Racing no puede contar un partido contra Boca?”.

Del otro lado del panel, Pagani preguntó: “¿Vos sabés que hay gente que si no nombra la palabra Boca se ahoga? ¡Qué tiene que ver si estamos hablando de Racing!”. Luego, con ironía, añadió: “¡Bien Boca! ¡Es lo más grande que hay! No puede parar de hablar si no nombra a Boca. Esta es la diferencia sideral. ¡Dale Boca!”.

Entre risas, Distasio sugirió que hacía esos comentarios para provocar a Pagani (”¿sabés que me divierto? Pongo una moneda y me divierto media hora”), y redobló la apuesta: “Hay muchos que no duermen desde la semana pasada. Veo gente dolida. Se ponen mal. Perdieron un clásico en el minuto 93, no es tan grave”. A los gritos, Pagani dijo: “¡No! ¡Herrera suspendido!”.

