escuchar

Este sábado, Boca Juniors y Fluminense se disputaron la final de la Copa Libertadores en el Maracaná y el equipo brasileño se llevó el triunfo 2-1, por lo que muchísimos hinchas del Xeneize no pudieron evitar la tristeza ante la derrota. Sin embargo, para los fanáticos de River Plate no fue lo mismo y, algunos, expresaron su alegría en las redes sociales.

Sebastián Driussi, exjugador del Millonario y que salió de la cantera del club, apareció en las redes ni bien el árbitro pitó el final y dejó un tuit picante: “Buen sábado para todos”. Al leerlo, sus fanáticos no pudieron evitar comentarle. “Te amo loco”; “Pégate la vuelta ya, así los terminas de hundir!”; “Buen sábado Driussi querido”; “Jajaja volviste a tw solo para decir eso, es imposible no quererte”; “Ahora a pagar este viaje por 4 años más, como el de Madrid jajajajaja”; “Excelente finde gente”, le escribieron.

Driussi, de 27 años, estuvo entre 2013 y 2017 en la Primera de River y después saltó al Zenit de San Petersburgo. Pese a que a principios de 2021 hubo rumores sobre una posible vuelta al club millonario, finalmente dejó el club ruso para jugar en la MLS con Austin FC.

El picante tuit de Sebastián Driussi con el que festejó la derrota de Boca (Foto: Captura X @SebadriussiOk)

Por otro lado, también en X, el extenista Juan Martín Del Potro, expresó su pasión hacia Boca Juniors y, pese a la derrota, envió un mensaje al club desde Río de Janeiro, donde viajó para alentar al equipo como un hincha más. “Aunque ganas o pierda no me importa una mier**. Orgulloso de ser bostero. Gracias por dejar la vida contra todos”, escribió.

“Te amo Delpo, pero no todos dejaron la vida”; “Ese es el tema, que no todos dejaron la vida”; “La verdad que hoy me dieron vergüenza, bah hace varios partidos me da vergüenza”; “Es verdad un orgullo la hinchada, demostramos que somos los más grandes. Lo demás es fútbol. Podés ganar o perder. ¡Pero el más grande es Boca Juniors!”; “Dejar la vida es otra cosa, Juan. Y lo sabes vos que ganaste una Davis en una pierna”; “He visto un Boca mucho mejor que este muchas veces. Muy triste el resultado, pero los queremos igual”, le contestaron algunos.

Juan Martín del Potro se expresó tras la derrota de Boca Juniors (Foto: captura @delpotrojuan)

Boca empezó perdiendo por un tanto del goleador Germán Cano para Fluminense en el final del primer tiempo. Recién a los 72 minutos, ya en la segunda parte, Advíncula con un golazo logró llegar al empate para Boca e ilusionar a los hinchas xeneizes. El encuentro fue al alargue y ahí lo definió el conjunto de Brasil gracias a un gran gol de John Kennedy. El resultado final fue 2-1 en el Maracaná y le dio al Flu su primera y tan ansiada Copa Libertadores.