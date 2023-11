escuchar

El duelo entre Boca Juniors y Fluminense en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, tuvo en vilo a millones de argentinos y brasileños, quienes estuvieron expectantes durante el partido y el alargue para ver cuál de los dos equipos lograba llevarse la Copa Libertadores. Sin embargo, siempre hay algunas “perlitas” que se llevan la atención de los usuarios en las redes sociales.

Varios fueron los puntos del país donde se concentraron hinchas del Xeneize para ver la final del gran torneo de América, y Parque Lezama, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue uno de estos. Mientras cientos de seguidores del conjunto que dirige Jorge Almirón miraban el partido, los televisores dejaron de funcionar, alguien gritó un gol y los bosteros creyeron que era del Xeneize.

¡Increíble! En Lezama no funcionaban los televisores: alguien gritó GOL de fondo... ¡y los hinchas de Boca pensaron que era del Xeneize! pic.twitter.com/6ErnCq94VZ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2023

“En Parque Lezama están viendo el partido los hinchas de Boca. Los televisores dejaron de funcionar y alguien gritó ‘gol’. Pensaron que fue del Xeneize y todos lo gritaron”, escribió a través de su cuenta de X (antes Twitter), Valentín Torres Erwerle, el reconocido estudiante de periodismo deportivo, junto al video del festejo. El momento no tardó en viralizarse y generó todo tipo de reacciones.

“No sé si se puede seguir después de eso, básicamente gritaste el gol que te hicieron en una final de Libertadores”; “Esto sí es contenido de calidad”; “No se puede ser más bostero y burro que eso”; “La inteligencia los persigue, pero ellos son más rápidos”; “Dios, no me imagino cuando vieron que fueron de Fluminense”; “De esta no se vuelve más! ¿Cómo vas a gritar un gol que te hacen en una final de Copa Libertadores?”, fueron solo algunos de los comentarios.

Pero esto no fue lo único que no pasó desapercibido en X. Al momento de la apertura, Yerba Brava cantó para los hinchas de Boca y generó el repudio de Pablo Lescano, uno de sus grandes rivales dentro del género de la cumbia villera. El líder de Damas Gratis ironizó con la actuación de su banda rival dentro del mundo de la cumbia villera. “Ven porque hay que tocar en vivo, tengo un amigo que cobra más barato”, escribió junto al video en donde se ve al grupo cantando en el estadio brasileño.

Minutos más tarde, el artista publicó otro mensaje en donde se ve una parte de un capítulo del Chavo del ocho, la icónica serie de televisión mexicana, en la que parte de sus protagonistas realizan un concierto casero con utensilios de cocina. “Vergüenza ajena”, sentenció y generó todo tipo de debate entre sus seguidores.