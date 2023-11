escuchar

No hay dudas de que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo son una de las parejas más consolidadas dentro del deporte, tan así que a donde quieran que vayan despiertan la atención del público, y no solo de los argentinos, sino también de todo el mundo. Además de los eventos que asisten juntos, cada actividad que realizan en sus respectivas redes sociales se convierte en noticia y esta vez no fue la excepción.

En esta oportunidad, el astro del fútbol utilizó su cuenta de Instagram, donde tiene 491 millones de seguidores, para compartir una romántica foto junto a la madre de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. La storie, que subió este sábado, data del día lunes, fecha en la que se realizó la gala del Balón de Oro 2023, evento en el que el rosarino recibió su octava estatuilla como “mejor futbolista del mundo”.

La romántica foto de Messi y Antonela tras la gala del Balón de Oro (Foto: Captura Instagram/@leomessi)

En el posteo en blanco y negro que publicó el capitán de la selección argentina, se la ve a Anto sosteniéndole la cintura y ambos mirándose muy de cerca, segundos antes de darse un beso. Días atrás, también subió un carrete de imágenes en las que se ve a los cinco integrantes de la familia posando minutos antes de iniciarse el encuentro presentado por la revista deportiva France Football.

El secreto de la familia Messi a la hora de posar para las cámaras Instagram: @leomessi

“Me vuelvo totalmente loco. ¡Una obra de arte para el Louvré”; “La elegancia ya no es la de Francia”; “Cómo los niños miran a sus padres en la segunda foto! ¡Son la presentación de la perfección para ellos tres!; “La familia perfecta”; “Qué orgullo tener aquí a esta familia argentina”; “Es la foto más linda de todas”; “Tú eres el mejor jugador de todos los tiempos”; “Hermosa foto en familia. Gracias por esta alegría tan grande. ¡Qué Dios siempre ilumine tu camino y el de rosas! Las personas que amas”, fueron tan solo algunos de los comentarios de elogios que recibieron.

Pero no solo fueron las imágenes que se mostraron de aquel día lo que revolucionaron a los fanáticos del futbolista, sino también el gesto que Leo le hizo a Anto desde el escenario tras recibir el Balón de Oro.

Una vez que David Beckham anunció que el ganador era el capitán argentino, Messi subió al escenario y agradeció la distinción y a quienes lo acompañaron en su camino. Incluyó a sus compañeros de selección, hinchas y su familia. Tras su emotivo discurso, Thiago, Ciro y Mateo fueron llamados por los presentadores para que acompañaran a su padre. Pese a que ella se encontraba, con lágrimas en los ojos, observándolos desde la tribuna, el jugador del Inter no se olvidó de ella y tuvo una romántica reacción que circuló más tarde en las redes sociales.

En un video difundido en X (ex Twitter), se deja en evidencia que mientras los tres pequeños interactúan con David Beckham en el escenario, Lionel -con la mirada- busca a Antonela entre el público. Cuando logra identificarla entre los presentes, levanta la mano para que se acerque. Acto seguido, saluda a Sandy Heribert, presentadora del evento.