El conductor de 90 Minutos fue muy duro con la CD de Daniel Angelici: "Los salvó que Riquelme empezó a manejar el fútbol".

El conductor de 90 Minutos de Fútbol , Sebastián Vignolo , arremetió contra la dirigencia anterior de Boca, tras argumentar que el club: "Trajo jugadores para vender remeras" .

"Con Alfaro y todo lo anterior, Boca no salía campeón. Iba a buscar un puntito a Santa Fe, otro a Santiago Del Estero... Terminaba cuarto", consideró el relator de Fox Sports. Luego, analizó: "Hablan del libro de pases de Boca. no quiero decir exjugadores, pero trajo jugadores para vender remeras", dijo el narrador de la señal internacional.

Sin anestesia, el animador de El Trece lanzó: " Hicieron un desastre. Los salvó que Riquelme empezó a manejar el fútbol con Cascini y con Bermúdez . Por ahí, faltando dos fechas iban a querer comprar al 'Huevo' Acuña en 60 palos verdes, cosa que hicieron".

En su comentario editorial, Vignolo reivindicó el trabajo del actual entrenador de Boca: "Muchas veces no hay que tocar demasiado, hay que tocar lo justo. Hay que poner a los que mejor se entienden y mezclarlos. El mérito de Russo fue mezclarlos bien y darle continuidad a un equipo . Boca no era chicha ni limonada . Algunos jugaban, otros no jugaban. Y terminaba siendo un equipo indefinido".

" Hoy no es un equipazo. Irá camino a eso . Yo creo que va a incorporar cuando se lo permita la copa. Y buscará aprovechar este campeonato como un tranquilizante, aparte de ser una alegría la forma y a quién se lo ganó. La Copa es tranquilidad y estímulo . Me parece que lo tomó de esa manera", concluyó.