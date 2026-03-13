Resultados de la F1 hoy: cómo le fue a Franco Colapinto en la práctica y en la clasificación sprint

Franco Colapinto completó su primera clasificación sprint (SQ) en la temporada 2026 de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái, en el marco del Gran Premio de China. A bordo de uno de los Alpine, finalizó en la 16° posición, lugar que ocupará en la parrilla de salida de la primera de las dos carreras de este fin de semana (previamente, en la única práctica libre, quedó 14°).

Mercedes dominó la SQ con un sólido registro del británico George Russell y un segundo puesto de Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Ambos pilotos también habían conseguido los mejores tiempos en la FP1.

Lo más novedoso de esta jornada fue la reaparición de McLaren, que se interpuso entre los sólidos Mercedes y los irregulares Ferrari. Detrás del 1-2 de Russell y Antonelli se ubicaron el británico Lando Norris, su compatriota Lewis Hamilton, el australiano Oscar Piastri y el monegasco Charles Leclerc. Y después se ubicó la gran sorpresa del día, el francés Pierre Gasly, que tuvo un rendimiento muy superior al de Colapinto, su compañero de escudería. Además, Red Bull, con Max Verstappen (8°) e Isack Hadjar (10°), sigue lejos de los mejores tiempos.

Pierre Gasly, el "mejor del resto" en la clasificación del sprint del Gran Premio de China JADE GAO� - AFP�

“Estoy un poco perdido con la sprint qualy, porque quedé muy lejos de Pierre, y es la referencia que tengo. Estaba cerca en la FP1, no conocía la pista y tenía mucho por mejorar y trabajar, pero no di el paso de la FP a la qualy (...) Nos faltó bastante performance hoy en mi lado del garaje, así que hay que entender el porqué y volver mejor mañana”, analizó el argentino.

Previamente, en el único entrenamiento de este fin de semana, Mercedes repitió todo lo positivo del GP de Australia, en el que ya había demostrado que está un escalón por encima del resto de las escuderías. Logró los dos mejores tiempos con Russell y Antonelli, a los que los separaron apenas 0.120s (’Kimi’ superó al tercero, Norris, por 0.435s). En contrapartida, Aston Martin y Cadillac siguen decepcionando y comienzan a consolidarse como los dos equipos más flojos en este comienzo de la temporada.

George Russell y Andrea 'Kimi' Antonelli, los pilotos que quieren pelear por el título en la Fórmula 1 2026 HECTOR RETAMAL� - AFP�

El Circuito Internacional de Shanghái volverá a tener a los protagonistas en pista este sábado, a partir de las 00 de la Argentina, con la carrera sprint. A las 4 del sábado, en tanto, se llevará adelante la clasificación para la carrera principal, que está programada para el domingo a las 4. En el Campeonato Mundial pasado, la sprint quedó en manos de Hamilton y la final fue para Piastri.

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de China

Viernes 13 de marzo

Práctica 1 : 15°.

: 15°. Clasificación para la carrera sprint: 16°.

Sábado 14 de marzo

00.00: Carrera sprint.

4.00: Clasificación.

Domingo 15 de marzo

4: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.