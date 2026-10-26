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El posteo de Antonela Roccuzzo, a minutos de la entrega del Balón de Oro
La mujer de Lionel Messi compartió varias imágenes en su cuenta de Instagram; de qué son y qué escribió junto a ellas
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Antonela Roccuzzo compartió un posteo en su cuenta de Instagram a tan solo minutos del inicio de la gala del Balón de Oro. La mujer de Lionel Messi, uno de los candidatos a llevarse el trofeo, publicó imágenes de su paso por España cuando acompañó al excapitán de la selección a recibir el Premio Princesa de Asturias.
Pese a la expectativa de los fanáticos de Messi de verlos juntos en la gala del Balón de Oro que tiene lugar en Londres, Antonela Roccuzzo compartió fotos de su elegante look pero no son ahí, sino un repaso de su último viaje por España.
“Asturias”, escribió Antonela Roccuzzo junto a un emoji de un corazón y varias fotos y videos de su paso por España. Lo mismo hizo en sus historias temporales de Instagram, que llamaron la atención ya que en años anteriores Antonela compartía material en vivo en sus redes de su paso por la famosa gala del Balón de Oro.
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