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El posteo de Antonela Roccuzzo, a minutos de la entrega del Balón de Oro

La mujer de Lionel Messi compartió varias imágenes en su cuenta de Instagram; de qué son y qué escribió junto a ellas

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Lionel Messi y Antonela Rocuzzo en el Balón de Oro 2019.
Antonela Roccuzzo junto a Messi en el Balón de Oro de 2019

Antonela Roccuzzo compartió un posteo en su cuenta de Instagram a tan solo minutos del inicio de la gala del Balón de Oro. La mujer de Lionel Messi, uno de los candidatos a llevarse el trofeo, publicó imágenes de su paso por España cuando acompañó al excapitán de la selección a recibir el Premio Princesa de Asturias.

Anto Roccuzzo se puso a recapitular su paso por Asturias con Leo Messi justo antes de la gala del Balón de Oro
Anto Roccuzzo se puso a recapitular su paso por Asturias con Leo Messi justo antes de la gala del Balón de Oro

Pese a la expectativa de los fanáticos de Messi de verlos juntos en la gala del Balón de Oro que tiene lugar en Londres, Antonela Roccuzzo compartió fotos de su elegante look pero no son ahí, sino un repaso de su último viaje por España.

“Asturias”, escribió Antonela Roccuzzo junto a un emoji de un corazón y varias fotos y videos de su paso por España. Lo mismo hizo en sus historias temporales de Instagram, que llamaron la atención ya que en años anteriores Antonela compartía material en vivo en sus redes de su paso por la famosa gala del Balón de Oro.

Anto Roccuzzo compartió los looks de su paso por España, justo antes de que arrancara la gala del Balón de Oro
Anto Roccuzzo compartió los looks de su paso por España, justo antes de que arrancara la gala del Balón de Oro

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