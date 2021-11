El futbolista de renombre que podría incorporar Boca si se clasifica a la Copa Libertadores

El último mercado de pases para Boca fue, cuanto menos, discreto. A la luz de los acontecimientos, solo los rendimientos de Juan Ramírez y Marcelo Weigandt han estado a la altura de las expectativas. Más aún, la frustrada llegada de algunos jugadores de renombre (como Edinson Cavani, de Manchester United) creó ilusiones que, ahora, se convirtieron en frustración para la afición xeneize. Sin embargo, la institución de La Ribera tendría una segunda oportunidad en el próximo verano. Según el animador Sebastián Vignolo, uno de los nombres que sonó en junio podría arribar al club próximamente, siempre y cuando el primer equipo clasifique a la próxima Copa Libertadores, el gran objetivo de Riquelme y compañía.

“Yo creo que Boca, una vez clasificado a la Copa Libertadores, va a cerrar su primer refuerzo”, les dijo este miércoles por la noche Vignolo a sus compañeros del programa “Equipo F”. Y añadió: “Me parece que ahora sí tiene un guiño de que lo va a incorporar”. Sin embargo, no dio más datos que ese. Luego, rompió con el misterio y lanzó: “Yo creo que Roger Martínez, si Boca se clasifica a la Copa Libertadores, va a ser refuerzo de Boca”. El delantero colombiano del América de México no había acordado su pase por diferencias económicas. En una entrevista reciente con TNT Sports, el Juan Román Riquelme había señalado, en tono político, que Martínez no llegó a Boca porque “no nos dejaron plata”, en relación a la Comisión que lo precedió.

Acto seguido, Vignolo dio su opinión acerca del presunto arribo de Martínez al equipo azul y oro: “Más allá de los jóvenes que juegan bien, a Boca le falta ese refuerzo que no consiguió”. En tanto, el “Pollo” dijo sobre los futbolistas que se incorporaron este año: “(Nicolás) Orsini está lesionado; todavía, en Boca, no; (Norberto) Briasco está ahí, todavía le falta; (Esteban) Rolón, todavía no es refuerzo”.

Por otra parte, Vignolo se refirió al bajo nivel de juego mostrado por Boca Juniors en los últimos partidos, y arriesgó una explicación: “Siento que hasta que no tenga un poco de paz (se la van a dar las victorias), le va a costar jugar un poco mejor. (...) No sé a qué juega el Boca. No se le termina de ver el rostro. Se desdibujó” dijo al comparar los primeros partidos del ciclo Battaglia con los últimos: “Me gustó más el arranque. Tenía otro concepto, otro estilo”.

Al mismo tiempo, el conductor cuestionó a Battaglia por no “sostener una formación” titular, con el atenuante de que se le lesionaron “dos futbolistas clave” como Rojo y Ramírez. Asimismo, estimó que de ganar la Copa Argentina, el balance del año para boca sería “bueno”: “Cumpliría el objetivo (acceder a la Libertadores del año que viene) y la jugaría habiendo ganado una copa” en la que eliminó a River Plate. Además, valoró que Boca pueda salir campeón de un torneo “aún sin jugar bien”.