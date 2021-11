Nicolás Distasio cruzó a Riquelme tras su fuerte discusión al aire: “Es un vendehumo”

El periodista de TNT Sports, Nicolás Distasio, hizo un descargo público tras el tenso cruce que mantuvo al aire con Juan Román Riquelme, en una entrevista que el dirigente xeneize le concedió al programa del que participa el cronista, “Halcones y Palomas”.

Mientras las cámaras mostraban a los hinchas de Boca que esperaban por la llegada de Román al estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, los periodistas discutían acerca del respaldo que tiene (o no) “El Último Diez” entre los aficionados del equipo azul y oro. En ese marco, el conductor Hernán Castillo diferenció lo que genera Enzo Francescoli en el hincha de River con lo que produce Riquelme en sus pares de Boca. En ese momento, Distasio explicó que su diferente intensidad en el sentimiento se debía a que Enzo Francescoli “es perfil bajo” y “Riquelme es un vendehumo”.

“Francescoli se retiró en el 97, hay una generación que no lo vio jugar. Riquelme se retiró hace seis años. Aparte, Enzo es perfil bajo”, indicó Distasio. Acto seguido, el animador le dijo al panelista: “Bueno, pará. No podés descalificar”, a lo que el periodista contestó: “¿Cómo no? Si Riquelme ayer me descalificó a mí”. Luego, Castillo le preguntó a Distasio si tiene “un problema” con el exjugador, a lo cual respondió: “No, él debe tener un problema conmigo”. Acto seguido, Hernán lo desafió a que arregle “públicamente en un mano a mano” sus temas con Riquelme: “No se puede. (Ayer) no se podía”, dijo Distasio en alusión a la actitud de Riquelme en la entrevista.

Después, Distasio les reiteró a sus colegas que “no le vendan el ‘El diario de Yrigoyen’” a la audiencia ya que “Riquelme es cuestionado”, y argumentó: “Ayer me llegaron un montón de mensajes de gente de Boca. Está siendo observado. El sábado convivió con el murmullo en la cancha”.

Nicolás Distasio salió al cruce de Riquelme tras su fuerte discusión al aire

En tanto, en el programa TNT Sports Continental, Nicolás expresó: “Él en la nota dijo 12 o 13 veces: ‘Soy fanático de Boca’. Lo vi muy nervioso. Le temblaba la mano, estaba tenso, mal, no lo vi cómodo. Seguro está acostumbrado a otro tipo de entrevistas o a otra situación más amena. Fue una catarata de contradicciones e irregularidades”. A su vez, consideró que Riquelme montó “una puesta en escena”, y lo cuestionó por “interrumpir personas que, con argumentos, te van llevando a un tema, y vos los querés frenar, descalificar, negar situaciones muy comprobables”.

Asimismo, el cronista de eltrece y Rock And Pop confesó que ve “los mismos vicios” en Riquelme de los que advertía “en Passarella”, el dirigente que presidió River Plate cuando el club millonario descendió de categoría, aunque diferenció la situación económica en la que ambos se hicieron cargos de los respectivos clubes: “(Riquelme) agarró un club ordenado competitivo y colchón de puntos muy importante. Pasarella empeoró lo que ya estaba mal”. Por otro lado, desestimó que los grandes ídolos no puedan ser criticados en su rol de dirigentes aunque se valore lo que hicieron en su carrera como jugadores: “Cuando el Beto Alonso se metió a hacer política, también encontré un grupo de hinchas que lo cuestionaban. A Francescoli hay gente que le cuestiona los mercados de pases, que se van libres”.

Por último, le mandó un mensaje a Riquelme: “Guarda con hacerse dueño de los clubes, como dijo ayer, que subestimando la elección del voto, dijo: ¿yo me voy a quedar acá, sabes todo lo que me voy a quedar acá?, y se afirmaba como perpetuándose en el poder. Ojo con eso, porque el futbol es muy cambiante; hoy, seguís siendo el ídolo futbolístico. Si el equipo deja de tener estos dos años fabulosos que dijo él, posiblemente, empiece a tener más reproches. Está en un lugar donde él ya no tiene decisión como tenía antes. (... ) La política ensucia a todos, hasta al más limpio”, concluyó.

La sugestiva historia de Instagram de Distasio

Luego de la pelea pública entre Distasio y Riquelme, el periodista publicó en su cuenta de Instagram una foto de Oscar Ruggeri con la camiseta de River y agregó: “Crack”. El “Cabezón” había indicado ayer que Riquelme “lo defraudó como persona” tras hacer bajar del micro a los jugadores de Boca Juniors. La publicación fue compartida por el propio Ruggeri en su perfil de redes sociales.